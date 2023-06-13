Мощные Bradley для Украины! Новый пакет помощи от США на $325 миллионов

Вечером вторника, 13 июня, администрация американского президента Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи на общую сумму $325 млн.
Помощь выделяют для “критически важных потребностей Украины”, которые касаются сферы безопасности и обороны.
На этот раз речь идет о конкретных боеприпасах для артиллерии, противотанковых системах, средствах ПВО и вооружении на указанную сумму. Впрочем, сроки поставки пакета вооружения в Украину неизвестны.
Несколько дней назад Вашингтон объявил об еще одном пакете помощи Украине. Тогда речь шла о предоставлении вооружения на $2,1 млрд. Преимущественно — передаче критически важных средств противовоздушной обороны.
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