Война в Украине

Мощные Bradley для Украины! Новый пакет помощи от США на $325 миллионов

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 13 июня 2023, 20:41
Пакет допомоги від США

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