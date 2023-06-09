Кроме ПВО, еще кое-что интересное. США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Новый день приносит еще одно доказательство поддержки от западных партнеров.
Так, 9 июня Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Он включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.
Это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей для Украины.
Это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей для Украины.
Пакет будет финансироваться в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
— Этот пакет USAI иллюстрирует постоянную преданность критически важным краткосрочным возможностям Украины и долгосрочной способности ВСУ защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что страна координирует с НАТО все шаги по укреплению обороны Украины. По согласованию с Североатлантическим союзом Польша готова передать Киеву истребители F-16. Читай подробнее по ссылке.
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