Кроме ПВО, еще кое-что интересное. США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Новый день приносит еще одно доказательство поддержки от западных партнеров.

Так, 9 июня Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Он включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.

Это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей для Украины.

Пакет будет финансироваться в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

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— Этот пакет USAI иллюстрирует постоянную преданность критически важным краткосрочным возможностям Украины и долгосрочной способности ВСУ защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе.

Что включает в себя пакет военной помощи от США

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

системы ПВО и ракеты HAWK;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные системы Puma;

боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что страна координирует с НАТО все шаги по укреплению обороны Украины. По согласованию с Североатлантическим союзом Польша готова передать Киеву истребители F-16. Читай подробнее по ссылке.

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