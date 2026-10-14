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Аккумуляторные пылесосы: как выбрать модель под привычный формат уборки

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 октября 2026, 14:35 3 мин.
Как выбрать беспроводной пылесос: инструкция
Фото Pexels

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