Україна

Перед очима контрнаступу ворог перекидає гелікоптери у Бердянськ: карта бойових дій в Україні 16 червня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Червня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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