Перед очима контрнаступу ворог перекидає гелікоптери у Бердянськ: карта бойових дій в Україні 16 червня в режимі онлайн

Зараз кожної хвилини на карті бойових дій українські оборонці захищають життя від загарбницьких рук росіян.

Поки ще ворог не поступається у своїх намірах та вже почав часто видавати бажане за дійсне, забуваючи, що на війні важливий холодний розум та чіткий розрахунок.

Однак жодні заяви пропагандистів чи масовані ракетні атаки росіян вже не зупинять процес їхнього наближення до свого краху.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і досягли перемог.

Супутникові знімки свідчать про те, що російські гелікоптери, які допомагають оборонятись від українських контрнаступальних операцій на півдні України, ймовірно, перекинуті на аеродром у Бердянську Запорізької області.

Водночас російська окупаційна влада продовжує намагатися консолідувати економічний контроль над окупованими територіями.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці та Галаганівці Чернігівської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області. А також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів у районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районі Райгородка Луганської області.

Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желанне Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Новомихайлівка, Велика Новосілка, Малинівка, Мала Токмачка та Благодатне Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Максимільянівки, Побєди та Катеринівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Також під ворожим вогнем опинились Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, наші захисники знищили 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, три склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Також раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про те, чи почався вже контрнаступ ЗСУ.

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