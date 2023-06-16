Україна

Це ще не контрнаступ у класичному розумінні! Що відбувається на фронті зараз та чого очікувати далі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Червня 2023, 11:00
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