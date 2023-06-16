Це ще не контрнаступ у класичному розумінні! Що відбувається на фронті зараз та чого очікувати далі

Українські військові вже звільнили деякі пункти Донецької області. Новини йшли майже одна за одною, тож всі почали говорити про довгоочікуваний український контрнаступ. Проте українцям кажуть, що справжній контрнаступ ще не розпочався.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про перебіг першого та другого етапу контрнаступу ЗСУ та апробацію зброї союзників на полі бою. Також він наголосив, що справжній контрнаступ ще попереду.

Про умовні етапи контрнаступу

— Контрнаступ відбувається вже давно. Його перший етап відбувався у медійному просторі. Завданням було викликати паніку, нетерпіння, очікування ворога наших дій.

Зараз також дивляться

І другий етап, який зараз можна умовно назвати. Це ще не є контрнаступом у класичному розумінні слова.

Проводяться бойові або так звані розвідувальні дії на декількох напрямках з метою виявлення позицій ворога, його потужностей, відволікання його уваги від реального напрямку, який проводитиметься в контрударі.

Можливо, їх буде кілька. Ця ситуація хороша, адже вона зобов’язала ворога постійно переміщати свої резерви. Це дає можливість не лише вивчати першу лінію їхньої оборони, а й заглядати в глибину, за межі їхніх (російських — ред.) позицій, — пояснює Тимочко.

За його словами, ми маємо інформацію не лише про виявлення ЗСУ ворожих позицій, а й прориви на певних ділянках фронту та визволені населені пункти.

Це означає, що завдання виконано в рази більше, ніж ставилося на цьому етапі. Також зараз йде апробація техніки на полі бою європейського зразка. Військові вивчають особливості техніки, адже навчання на полігонах відрізняються від реальних бойових умов.

Щоб краще розуміти, що відбувається на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій онлайн та звітом Генштабу за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: 93-тя ОМБр