Уже незабаром! Коли відбудеться саміт НАТО та чи поїде на нього Зеленський

Уже незабаром розпочнеться одна з довгоочікуваних подій, що може стати вирішальною для України — саміт НАТО у Вільнюсі. Очікується, що союзники упродовж саміту ухвалять важливі рішення для нашої держави.

Що таке саміт НАТО

Саміт НАТО — це зустріч, на якій керівники країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорюють та розв’язують ключові питання, які стосуються оборони й безпеки.

Такі зустрічі проводяться нерегулярно, і точний графік залежить від глобальних обставин.

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Коли відбудеться саміт НАТО

Саміт НАТО запланований на 11 та 12 липня 2023 року у столиці Литви — Вільнюсі. Нагадаємо, що востаннє союзники НАТО на рівні глав держав та урядів зустрічалися минулого року 29 та 30 червня в Мадриді.

На зустрічі керівники країн-членів Північноатлантичного альянсу планується обговорення безпекових викликів, з якими стикається НАТО, підвищення оборонних витрат альянсу та розширення партнерських ініціатив.

Також важливу частину саміту приділять процесу євроатлантичної інтеграції України та військовій підтримці.

Україна сподівається отримати від саміту чіткі терміни вступу до Альянсу та гарантії безпеки до того моменту, як наша країна приєднається до цієї військово-політичної спільноти.

Для України цей саміт стане історичним, оскільки відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО. Це нова платформа, де українська сторона буде повноправною учасницею переговорів із правом голосу.

Генсек НАТО повідомив, що у Вільнюсі Україні запропонують пакет, що складається з трьох елементів:

програма практичної підтримки для наближення України до НАТО;

створення Ради Україна-НАТО;

скасування плану дій щодо членства для України (тобто пропустити цей етап).

Також генсек знову підтвердив, що Зеленський приїде на саміт. Раніше президент України відмовлявся від участі в саміті, якщо там не буде вжито реальних кроків щодо вступу України до НАТО. Але нагадаємо, що з міркувань безпеки візити президента не анонсуються заздалегідь та залежать від ситуації на фронті.

Раніше ми розповідали, що думає Дмитро Кулеба про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів.

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