Гороскоп на 4 вересня 2026: кому зірки радять зупинитися й відкинути зайве

П’ятниця готує нас до невеликої внутрішньої перевірки на міцність. Головна подія дня — Місяць у Близнюках утворює напружений квадрат до Сонця у Діві. Це фаза останньої чверті, яка спонукає нас зупинитися, підбити підсумки та відкинути все зайве. Може виникнути легке відчуття розриву між емоціями й тверезим розрахунком.
Окрім цього, Місяць утворює квадрат із Меркурієм, додаючи дрібної суєти та непорозумінь у розмовах. Головне — не поспішати з висновками! На щастя, підтримуючий секстиль від мудрого Сатурна допоможе зберегти спокій, зібраність і вирішити всі питання з притаманною виваженістю. Тримай баланс і не перевантажуй себе.
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Джерело: YourTango
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