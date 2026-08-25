Гороскоп на вересень 2026: від дипломатії та затишку — до лідерського драйву

Вересень 2026 року обіцяє бути контрастним і насиченим. Головний переломний день — 10 вересня: Венера в Скорпіоні може додати пристрастей і драми у стосунки, тож краще вчасно стишувати емоції та оновити інтер’єр спальні для внутрішнього затишку. Водночас Меркурій у Терезах принесе дипломатичність і вдалі умови для підписання угод.

Ретроградний Уран спонукатиме переглянути звички у спілкуванні, а Новий Місяць у Діві дасть зелене світло для чистого аркуша: прибирання, саду чи нових корисних звичок. Вересневий перехід Сонця у знак Терезів 22-го числа принесе бажання краси, гармонії та балансу. А вже під кінець місяця, 27 вересня, Марс у Леві запалить вогонь пристрасті, додасть сміливості, грайливості й лідерського натхнення.

Гороскоп на вересень 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Вересень вимагає від тебе стишити оберти та увімкнути терпіння на максимум. З перших днів краще взяти паузу для відпочинку, а в районі 10-го числа відкрити серце для відвертих розмов — саме дипломатія допоможе досягти згоди з коханою людиною та партнерами. Новий Місяць дасть зелене світло для пошуку роботи чи візиту до лікаря, а наприкінці місяця Марс запалить справжню пристрасть у коханні та натхнення у творчості. 26-го обов’язково влаштуй грандіозне розхламлення в шафі, а 30-го закрий усі фінансові питання.

Гороскоп на вересень 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

На тебе чекає дуже гармонійний вересень, сповнений робочого миру та романтичного затишку. Якщо ти шукаєш кохання або плануєш поповнення в родині — 10-те число стане ідеальним моментом для старту! Проте в середині місяця обійдися без емоційних суперечок із близькими. З 22-го числа твоє лідерство на роботі запалюватиме всіх навколо, а Повний місяць 26-го просто вимагатиме повноцінного вихідного. Наприкінці місяця Марс надихне на масштабний ремонт чи прибирання саду, а розмови принесуть суцільне задоволення.

Гороскоп на вересень 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Початок осені — це твоя зоряна година для затишку, прибирання та оновлення житла. Початок місяця принесе натхнення на роботі та зелене світло для купівлі нерухомості, проте 18-го краще не підписувати жодних паперів і уважно читати дрібний шрифт. Наприкінці вересня романтика розквітне з новою силою, а Повний місяць 26-го подарує душевний вечір у колі друзів. Готуйся до насиченого графіка та малих поїздок аж до листопада. На роботі ж головне правило просте: слухай колег так само уважно, як і говориш сам!

Гороскоп на вересень 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Твоя енергія зараз просто вирує, даючи сил закрити будь-які завали та навіть згортати гори. Чекай на веселі літні поїздки на початку місяця та святкові новини від рідних вже 10-го числа, коли атмосфера вдома перетвориться на вулик. Наприкінці місяця прийде час подбати про житло та навести лад на подвір’ї. Повний місяць 26-го може підштовхнути до поворотних змін у кар’єрі, тож обирай шлях мудро. Марс зарядить твої фінансові амбіції на два місяці вперед, а відверті розмови легко знімуть будь-які суперечки.

Гороскоп на вересень 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Фінансовий стан нарешті заспокоїться та порадує прибутками, а нове джерело доходу 10-го числа може взагалі змінити твоє життя. Використай цей час, щоб втілити мрії дизайнера та прикрасити оселю. Наприкінці місяця чекай на спонтанні подорожі, а Повний місяць 26-го закликатиме вирушити в далеку мандрівку. З 27-го числа Марс входить у твій знак і закрутить у шаленому вихорі енергії: тренування, поїздки та нові проєкти даватимуться легко. А твій дім стане головним осередком для галасливих вечірок!

Гороскоп на вересень 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Вересень — це повністю твій час сяяти й опинитися в центрі загальної уваги! Твоя привабливість зараз на піку, тож сміливо заявляй про свої почуття та інвестуй у власну красу чи оновлення гардероба. Фінансові ідеї почнуть приносити реальний кеш, а середині місяця сміливо бронюй омріяну відпустку. Повний місяць 26-го підкаже, де варто підчистити бюджет і позбутися зайвих витрат. Наприкінці вересня робочий азарт розгориться на повну, а короткі цікаві поїздки подарують довгоочікуване перезавантаження.

Гороскоп на вересень 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Почни місяць із розслаблення та відновлення сил — час наодинці з собою поверне омріяну гармонію. З 10-го числа твоє красномовство сягне максимуму, відкриваючи двері до нових заробітків та вирішення будь-яких конфліктів, а похід на масаж стане найкращим подарунком для тіла. Твій офіційний сезон стартує 22-го, додаючи впевненості у власних силах. У стосунках на Повний місяць можлива важлива розрядка чи переоцінка. Готуйся до активного світського життя, запрошень на вечірки та вдалих фінансових переговорів!

Гороскоп на вересень 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Готуйся до бурхливого світського життя та крутих вечірок, адже ти опинишся в центрі уваги й у кожному списку запрошених! Окрім тусовок, тобі вдасться таємно навести лад у шафах чи підготувати сюрпризи для рідних. З 22-го числа краще збавити темп, вимкнути телефон і влаштувати собі домашній релакс. Наприкінці вересня Повний місяць і Марс підштовхнуть до прориву в кар’єрі та нових амбітних цілей. Твоє слово матиме магічну силу, тож сміливо схиляй людей на свій бік — ти просто непереможний!

Гороскоп на вересень 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Перед тобою відкриваються двері до запаморочливих кар’єрних можливостей — подавайся на підвищення й сміливо очолюй нові проєкти! Поєднувати тихі романтичні вечори зі світськими подіями стане легше наприкінці місяця, а Повний місяць 26-го просто створений для ідеального побачення в ресторані. З 27-го числа Марс розпалить твою головну пристрасть — мандри й нові пригоди у куточках світу. Наприкінці вересня до тебе потрапить важлива секретна інформація, яку поки краще берегти в таємниці.

Гороскоп на вересень 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Початок осені кликатиме тебе у далекі мандри, тож пакуй валізи й вирушай назустріч пригодам! Твоє світське життя вируватиме, а авторитет на роботі стрімко зростатиме. Головне — уникай суперечок 18-го числа й тримай язик за зубами. Наприкінці місяця ти опинишся в центрі уваги, зможеш розібратися з домашніми справами та сімейними питаннями. Марс розгойдає твої грошові амбіції, спрямувавши всі сили на забезпечення майбутнього, а вечірки не дадуть сумувати під час свят!

Гороскоп на вересень 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Цей місяць допоможе навести повний лад у гаманці та відкриє нові джерела доходу або вигідні партнерства. Твій шарм на роботі гарантує увагу керівництва та привабливі пропозиції. Невелика відпустка чи коротка поїздка стануть чудовою протиотрутою від втоми. Після Повного місяця 26-го романтичні почуття спалахнуть із новою силою, розпалюючи вогонь пристрасті. Другий медовий місяць або спонтанна втеча з коханою людиною зміцнять ваш союз, а на роботі ти сміливо візьмеш провідну роль!

Гороскоп на вересень 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Вересень готує справжній романтичний прорив: це ідеальний час для офіційних обіцянок, весільних планів або подорожей у далекі краї з коханою людиною. Якщо ти без пари — відкривай серце, адже долі готує дивовижні зустрічі! 26-го числа зверни увагу на фінанси та закрий старі борги. Марс у секторі праці надихне на пошук кращої роботи з вищим окладом, а вхід Меркурія в Скорпіон підштовхне записатися на курси чи вступити до університету. Навчання зараз — твій прямий шлях до великих грошей.

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Джерело: Аlmanac.com.

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