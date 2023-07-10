Уже скоро! Когда состоится саммит НАТО и поедет ли на него Зеленский

Уже скоро стартует одно из долгожданных событий, которое может стать решающим для Украины — саммит НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что союзники в течение саммита примут важные решения для нашей страны.

Что такое саммит НАТО

Саммит НАТО — это встреча, на которой руководители стран-членов Североатлантического альянса обсуждают и решают ключевые вопросы, касающиеся обороны и безопасности.

Такие встречи проводятся нерегулярно, а точный график зависит от глобальных обстоятельств.

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Когда состоится саммит НАТО

Саммит НАТО запланирован на 11 и 12 июля 2023 года в столице Литвы — Вильнюсе. Напомним, что последний раз союзники НАТО на уровне глав государств и правительств встречались в прошлом году 29 и 30 июня в Мадриде.

На встрече руководители стран-членов Североатлантического альянса планируется обсуждение вызовов безопасности, с которыми сталкивается НАТО, повышение оборонных расходов альянса и расширение партнерских инициатив.

Также важную часть саммита уделят процессу евроатлантической интеграции Украины и военной поддержке.

Украина надеется получить от саммита четкие сроки вступления в Альянс и гарантии безопасности до того момента, как наша страна присоединится к этому военно-политическому сообществу.

Для Украины этот саммит станет историческим, поскольку состоится первое заседание Совета Украина-НАТО. Это новая платформа, на которой украинская сторона будет полноправной участницей переговоров с правом голоса.

Генсек НАТО сообщил, что в Вильнюсе Украине предложат пакет, состоящий из трех элементов:

программа практической поддержки для приближения Украины к НАТО;

создание Совета Украина-НАТО;

отмена плана действий по членству для Украины (то есть, пропустить этот этап).

Также генсек снова подтвердил, что Зеленский приедет на саммит. Ранее президент Украины отказывался от участия в саммите, если там не будут предприняты реальные шаги по вступлению Украины в НАТО. Но, напомним, что из соображений безопасности визиты президента не анонсируются заранее и зависят от ситуации на фронте.

Ранее мы рассказывали, что думает Дмитрий Кулеба о саммите НАТО, зерновом соглашении и обучении пилотов.

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