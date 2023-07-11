Четкие сигналы о будущем членстве: чего ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе еще до его начала окрестили историческим событием для Украины. На этой встрече наша страна ожидает значительной помощи в войне, но самым желанным остается приглашение на членство в Альянсе. Ведь заявку на вступление в НАТО Украина подала еще в сентябре 2022 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите хотят предложить Украине пакет из трех элементов:

программа практической поддержки для приближения Украины к НАТО;

создание Совета Украина-НАТО;

отмена плана действий по членству для Украины (то есть, пропустить этот этап).

Так чего на самом деле ожидать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе 2023 года? Читай в материале.

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Чего ожидать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе 2023

Политическое приглашение как четкий сигнал

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11 и 12 июля 2023 года. Глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев говорит, что Украине нужно политическое приглашение. То есть четкий сигнал для нашей страны и России, что Украина будет в НАТО.

Вступление в Альянс возможно только после окончания войны, но мы должны получить конкретику. Следует не только зафиксировать, что Украина однажды будет в НАТО и определиться со сроками, важно также согласовать формат процедуры вступления. Она должна быть ускоренной, как в Финляндии. То есть без промежуточного этапа плана действий по членству (ПДЧ).

За скорейшее вступление Украины в НАТО выступили 23 государства. Но США имеет более осторожную позицию. Президент Джо Байден считает, что Украина сейчас не готова к членству в НАТО, а стандарты Альянса одинаковы для всех, и их нужно соблюдать.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Джозефа Байдена пригласить Украину в НАТО. Об этом он сказал в интервью CNN. Зеленский объяснил: он понимает, что Украина не сможет стать полноправным членом Альянса до окончания войны, но даже приглашение будет мотивировать солдат на фронте.

Украина готова к реформам, но нужно четко понимать перспективы. Если прорыва в Вильнюсе не произойдет, эксперты ожидают формального приглашения во время следующего саммита НАТО в Вашингтоне в апреле 2024 года.

Новый совет Украина-НАТО

На саммит был приглашен Владимир Зеленский. Он будет председательствовать на первом заседании нового Совета Украина-НАТО. В отличие от формата комиссии, которую собирали с 1997 года, теперь Украина будет иметь такие же права, как и члены Альянса и такие же возможности для консультаций. Впрочем, наша страна рассчитывает не только на консультации, но и увеличение объемов и скорость поставки оружия. Также мы должны знать, на какие гарантии безопасности можем рассчитывать, чтобы Россия не атаковала снова.

— Это должны быть механизмы, которые обяжут наших партнеров предоставлять нам вооружение, инвестировать в военно-промышленный комплекс, оказывать финансовую помощь и т.д. Мы хотим, чтобы эти гарантии вступали в силу сразу после подписания такого двустороннего договора, — говорит Чернев.

Многие эксперты и политики говорили о своих мнениях и ожиданиях по поводу саммита НАТО. Ранее мы рассказывали, что думает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о саммите НАТО, зерновом соглашении и обучении пилотов.

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