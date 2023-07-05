Місто постало з руйнації! Як відбудовується Чернігів та звідки залучать кошти

Місто Чернігів пережило місяць ворожої облоги. Торік у березні ворог стояв на підступах і просто стирав місто обстрілами: бив авіацією, важкою зброєю та артилерією у приватні будинки, об‘єкти інфраструктури, багатоповерхівки.

За рік вдалося відновити всі багатоповерхівки. Але Міськрада називає це частковим відновленням, бо для повного потрібні значно більші кошти.

Як відновлюють місто зараз та хто фінансує роботи — розповідаємо далі.

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Частину будинків вдалося відновити, але є й такі, які ремонту вже не підлягають, тож їх доведеться знести.

Капітальні роботи виконують за кошт міста та міського бюджету. А ось залагодження менших пошкоджень обіцяла профінансувати чеська гуманітарна організація.

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако каже: якщо на відновлення великих руйнувань гроші змогли знайти, то на дрібніші — їх уже катма.

Залучати до відбудови влада намагається не лише власні бюджети та міста-партнери, як от Київ, а й іноземні держави чи компанії.

Проте треба розуміти, що під час війни гроші сюди іноземці вкладають з острахом.

Відбудовувати ж міста варто з поглядом на майбутнє, щоб вони були комфортними та облаштованими для жителів.

Про всі воєнні злочини росіян у Чернігівській області розповідав чоловік, що документував їх у власний щоденник. Про це можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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