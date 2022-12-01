Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян

Сучасна війна вже стала одним із найбільших випробувань не лише для українців, а й для усього світу. Та головне — люди документують усе те, що коять російські окупанти.

Житель Терехівки під Черніговом місяць документував, як і чим росіяни обстрілювали місто. Саме з Терехівки вороги координували наступ на Чернігів. Село вони захопили у перші дні війни. Звідти гатили по обласному центру, бо близько місяця це була база окупантів.

Петро Ковальов з першого дня війни вів щоденник, в якому детально описував усе, що відбувалося у селищі. Щоб окупанти не знайшли записи, їх довелося сховати у погребі. У своєму зошиті він щоденно записував по кілька сторінок, документуючи воєнні злочини військ РФ.

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— 25 лютого вони вже ходили по селищу та розглядали, що тут, де і як, — розповідає Петро.

Його дружина, Олена Ковальова розповіла: окупанти місцевий будинок культури перетворили у свій штаб. Тепер там все понищене, розкрадене — росіяни навіть вкрали баян. Тут же була й катівня. Жінка згадує, що по центрі залу була велика пляма крові.

Петро Ковальов писав і про смерті односельців, яких в будинку культури катували до смерті.

Після окупації місцеві знайшли сховок з документами російських солдатів, які тут базувалися. Серед них був і відомий полковник Лапін, який у цій же Терехівці нагородив власного сина за “службу”. Ці папери віддали українським військовим.

Петро Ковальов фіксував і кількість пострілів, які росіяни робили. Одного дня таких було майже півтисячі: тоді окупанти вбили чергу з людьми — в щоденнику пише: 16 березня.

Росіяни завжди воюють не проти армії, а проти цілої нації, проти мирного населення країни. І зараз воєнні злочини для них — звична буденність. Як живе Нікополь під щоденними обстрілами росіян — читай у матеріалі.

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