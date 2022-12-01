Люди

Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян

Ольга Читайло 01 Грудня 2022, 18:00

Більше відео
0:03:10
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
0:05:59
Порятунок сім'ї з Авдіївки
Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки
0:03:55
Воїн на псевдо Ствол
Війна розставила все на свої місця: воїн на псевдо Ствол про найскладніші моменти боїв проти окупантів
0:03:50
будинок культури в Березані
Мистецький скандал у школі на Київщині: що вимагають батьки та як бути дітям
Дивитись більше

Останні відео
0:05:13
Петро Ковальов

Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян
0:03:10
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Обмін полоненими 1 грудня: 50 військових повернули з полону в Україну
Зима розпочалася з хороших новин! 50 захисників України звільнили з полону
0:03:03
Пам'ятники Катерині Другій та Суворову знесуть в Одесі
Нарешті наважились! В Одесі знесуть пам’ятники Катерині Другій та Олександру Суворову
Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян
Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття
0:07:07
Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян
Війна зробила українок ще сильнішими: як пройшов шостий Український жіночий конгрес
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо
Відтепер на рівних умовах: у Києві вимикатимуть світло в будинках, які на одній лінії з критичними обʼєктами
0:04:21
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор
0:05:59
Порятунок сім'ї з Авдіївки
Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки
Більше відео
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Читати далі
Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь