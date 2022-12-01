Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор

У Нікополі, що в Дніпропетровській області, не залишилось жодного району, куди б не прилітали російські снаряди. Останніми днями найбільше страждають мешканці приватного сектора.

Люди вже настільки звикли до вибухів, що не спускаються у підвал, а сплять удома. Це дуже ризиковано, адже ворог накриває місто неточними Градами та часто влучає прямо в житлові будинки.

Нині росіяни знову випустили по Нікополю 30 снарядів із важкої артилерії.

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Я не знаю, куди вони цілять. У Градів така розсипчастість, що потрапляє в наш район. За цей час біля мене вже чотири будинки побиті, — каже житель Нікополя Володимир.

У Нікополі ремонтують потрощені будинки та розгорнули три міські пункти обігріву з генераторами. Там найближчим часом планують облаштувати інтернет-точки.

Крім того, підприємці, які мають бізнес у підвальних приміщеннях, дають там прихисток містянам. Усе для того, щоб люди не спали в холодних підвалах під час артобстрілів, які відбуваються щоночі. У таких центрах також можна підзарядити гаджети.

Ворог продовжує нагнітати ситуацію, накопичувати та споряджати стратегічну й тактичну авіацію. Речниця ОК Південь Наталя Гуменюк розповіла, коли чекати новий масований ракетний удар.

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