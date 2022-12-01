Україна

Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Грудня 2022, 10:15

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