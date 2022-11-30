Україна

Ворог нагнітає ситуацію та виснажує ППО — Наталя Гуменюк про підготовку росіян до нового масованого удару

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Листопада 2022, 16:00

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