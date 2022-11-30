Ворог нагнітає ситуацію та виснажує ППО — Наталя Гуменюк про підготовку росіян до нового масованого удару

Росія чи не щотижня завдає масованих ракетних ударів по Україні. Ворог нагнітає ситуацію, накопичує і споряджає стратегічну й тактичну авіацію. Ракетоносії виведені на чергування.

Речниця ОК Південь Наталя Гуменюк під час телемарафону розповіла про підготовку Росії до удару.

— Те, що ракетна атака не трапилася на початку тижня, коли росіяни планували й про що було попереджено населення, не треба сприймати як зайву паніку, яку розганяла влада та військові. Це попередження й нагадування, що війна триває.

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Ворог використовує інтервали сім – десять діб, щоб підготувати свої потужності, — підкреслила вона.

Гуменюк також додала, що ворог може спеціально нагнітати ситуацію навколо ракетного обстрілу. Вона закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

— Накопичення та спорядження авіації й виведення ракетоносіїв — це непрямі ознаки підготовки до ракетного обстрілу. Те, що вони перебувають у спорядженому стані, означає, що удари можуть бути будь-якої миті, — наголосила речниця ОК Південь.

Також росіяни можуть намагатися вишукувати позиції ППО, адже їм не дають спокою наші показники збиття ракет.

Про ситуацію на Півдні України

За словами, Наталі Гуменюк, на Півдні продовжується позиційна робота — закріплення українською стороною деокупованих територій, відбиття ворожих атак з лівого берега Херсонщини, встановлення вогневого контролю над позиціями й логістичними маршрутами ворога.

Щодо ситуації на Кінбурнській косі вона зазначила, що операція потребує інформаційної тиші.

Гуменюк повідомила, що через погані погодні умови росіянам важче будувати позиції. Українські військові краще забезпечені спорядженням та формою в умовах зміни сезону, адже у ворога ускладнена логістика.

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