Україна

Погодні умови грають нам на руку? Військовий експерт про можливі напрямки контрнаступу ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Листопада 2022, 13:00
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Майже 600 “слухняних” за добу: скільки військових втратила РФ в Україні
0:09:14
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