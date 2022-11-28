Погодні умови грають нам на руку? Військовий експерт про можливі напрямки контрнаступу ЗСУ

Погодні умови можуть зіграти на руку ЗСУ. Про це каже не один військовий експерт. Окупанти також можуть бути не готовими до різкої зміни погоди, що також може нам допомогти.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів для 24 каналу, як погодні умови можуть вплинути на контрнаступ ЗСУ.

Про дощову погоду

За його словами, під час дощів ґрунт промокає на кілька десятків сантиметрів, тому дороги стають гіршими. На такому ґрунті колісна та гусенична техніка сідає, тому жодного фронтального руху бути не може.

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Експерт пояснює, що за таких умов єдиний варіант — це заходити у так звані агломерації. Території, де є болота, а розмитого ґрунту не так багато.

В Україні на Донбасі є дві потужні агломерації: Донецьк — Макіївка — Ясинувата та Горлівка — Єнакієве. Українські війська у дощовий період можуть виконувати наступальні дії у цих двох районах.

Про морози

Уже починаються перші морози, орієнтовно через місяць ґрунт має вже достатньо промерзнути, що може дати значно більше можливостей нашим військовим. Адже техніка може рухатися такими дорогами, на відміну від дощових.

40-тонні Т-72 добре їздять промерзлим ґрунтом. Вони можуть виконувати наступальні дії й в районі Донбасу.

— Ми вже дев’ятий рік там воюємо, і чудово знаємо цю зимову погоду, саме в районі Донбасу, — підкреслив експерт.

Також у зимовий період немає листя, на холоді добре видно через інфрачервоні засоби окупантів. Їх можна спочатку випалювати далекобійною артилерією, а потім розпочинати рух.

Світан додав, що техніка, яка зараз є у ЗСУ, непогано може воювати взимку. Також у пригоді стане та, яку росіяни залишили після відходу з Ізюма, Лимана та правобережжя Херсонщини.

За словами експерта, такі погодні умови були б сприятливими і для Півдня нашої країни. Проте він вважає, що, ймовірно, це питання буде розв’язане ще до настання морозів. За словами Світана, там є кілька цікавих оперативно-тактичних ходів, які можуть привести до того, що Південь може бути звільнений до Нового року.

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