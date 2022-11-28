Украина

Погодные условия играют нам на руку? Военный эксперт о возможных направлениях контрнаступления ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 ноября 2022, 13:00
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