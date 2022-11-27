Села, которых уже нет, и брошенные позиции россиян — репортаж из пограничной Харьковской области

В приграничных районах Белгородской области у границы с Харьковской враг продолжает держать группировку войск. Ежедневно диверсионные группы россиян пересекают границу. Местные позиции украинского войска под ежедневным огнем вражеских минометов, ствольной и реактивной артиллерии, ракетными ударами.

От Рубежного до границы с РФ — менее 15 км. Военный рассказывает, что при отходе оккупационные войска сносят артиллерией населенные пункты. Почти каждый второй дом разрушен.

Ближе к вражеской границе можно увидеть брошенные позиции россиян, одежду, уничтоженную технику. Командир бригады терробороны Роман Грищенко говорит:

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Мы выбивали их (россиян — ред.) отсюда с боями. Чем ближе к границе — тем сильнее бои были.

Подразделение Романа защищает 54 км границы. Он уверяет: граница под контролем сил обороны. По ту сторону фиксируют скопление войск. Россияне каждый день бьют по позициям из минометов, артиллерии и ракет С-300. Роман рассказывает: враг постоянно пытается пересечь государственную границу, где-то даже проводит разведку боем.

От Терновой до границы с Россией — 2,5 км. До полномасштабного вторжения здесь жили около 1000 человек, сейчас село опустело. Штурм населенного пункта длился 11 дней, отбивали буквально дом за домом.

Как живут военные на границе с Россией

На позиции на границе — российский крупнокалиберный пулемет Утес. Наши воины уверяют — готовы возвращать врагу патроны из пулемета.

Здесь сильно снежит, окопы подтапливает, покрывается снегом несобранная пшеница. Командир роты Лев демонстрирует оружие и уверяет, что оно поможет остановить наступление.

Военные откачивают помпами воду из окопов, затем снова делают стены и утепляются. Среди них есть строители, электрики и инженеры. Мужчины самостоятельно смастерили уютный блиндаж. Лев говорит, что военные очень мотивированы и готовы выполнять приказы.

ВСУ освобождают населенные пункты. Раньше мы рассказывали, что рассказывают местные после деоккупации Снигиревки.

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