Мародерили прямо на глазах местных! Как приходит в себя от оккупации Снигиревка Николаевской области

Місто Снігурівка на Миколаївщині вісім місяців було під російською окупацією. Весь цей час місцеві жили у постійному страху, без мобільного зв’язку та потерпали від безперервних обстрілів. Після звільнення міста окупанти залишили вулиці понівечених будівель і розграбовані оселі.

Зараз Снігурівка — без води та світла, бо всі дроти, що подають електрику до міста — розірвані. Та місто потроху оживає.

На в’їзді до міста стоять покинуті позиції окупантів. Наближатися до них не можна. Територію досі обстежують працівники ДСНС: днями тут підірвався на міні піротехнік. З іншого боку міста — розтрощена ворожа техніка.

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Призначений після деокупації голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта розповідає, що на вулицях досі можна знайти залишки парашутів, на яких із ворожих літаків спускали бомби.

— Три вулиці майже зруйновані, адміністративні будівлі також. Снігурівка була лінією зіткнення, тому всі мережі просто розірвані. Їх посікло і вони всі лежать на землі, тому бригади обленерго підіймають їх, лагодять і відновлюють.

Поки що Снігурівка залишається без світла. Тут працюють генератори, воду подають за графіком. Та місцеві твердять — готові терпіти всі комунальні незручності.

Про російську окупацію згадують із жахом. Ніде було навіть купити харчів.

Пані Любов знає тут кожен будинок. Її оселя також постраждала від вибухів — потрощені вікна і стеля. Та до зими встигли хоч якось полагодити дах. Жінка розповідає, росіяни мародерили просто на очах у місцевих.

— Оце взяли ворота, бубух — відкрили, пішли. Вони не питають ні в кого дозволу, зайшли в один будинок, потім в інший.

Зараз до деокупованої Снігурівки почали повертатися українські товари. У місті працюють гуманітарні пункти, де люди отримують продуктові набори. Відновили роботу відділення ПриватБанку та Оощадбанку, де місцеві можуть отримувати пенсії та виплати.

З майже 12 з половиною тисяч населення зараз у Снігурівці живе менше третини.

А тих, хто виїхав, місцева влада просить поки що не поспішати повертатися додому, бо у місті ще працюють сапери та піротехніки. На цей час уже виявлено майже 350 вибухонебезпечних предметів.

Та люди вірять, що зовсім скоро всі ці незручності полагодять. Головне — жити без росіян! А от на деокупованій Херсонщині мешканці також не здаються: про пункти обігріву в місті та ситуацію в області ми писали в іншому матеріалі.

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