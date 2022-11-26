Актуальная карта боевых действий в Украине 26 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Розпочалась двісті сімдесят шоста доба російського повномасштабного вторгнення. Росіяни все ще намагаються зламати непохитну волю українського народу.
Однак самі зазнають невдач на всіх фронтах. ЗСУ тримають у своїх руках ініціативу на полі бою та методично звільняють рідну землю від загарбників.
Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на напрямках Кремінної та Сватового.
Російські війська обороняються на лівому березі Дніпра в Херсонській області та проводять наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Ситуація на фронті за напрямками:
У Чаплинці Херсонської області загарбники розшукають родичів українських військовослужбовців та працівників силових структур. Також росіяни шукають полишені житлові будинки, щоб розселити туди свої війська.
Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС. Окремих фахівців, які не хочуть співпрацювати з росіянами, не допускають до робочих місць.
У Сімферополі окупаційна влада інформує населення про дії у разі повітряної тривоги, хімічної та бактеріологічної небезпеки.
Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили:
Обмін полоненими 24 листопада повернув додому 50 українських воїнів. Читай, кого саме вдалось визволити з російського полону.
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