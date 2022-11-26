Актуальная карта боевых действий в Украине 26 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Розпочалась двісті сімдесят шоста доба російського повномасштабного вторгнення. Росіяни все ще намагаються зламати непохитну волю українського народу.

Однак самі зазнають невдач на всіх фронтах. ЗСУ тримають у своїх руках ініціативу на полі бою та методично звільняють рідну землю від загарбників.

Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 26 листопада 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на напрямках Кремінної та Сватового.

Російські війська обороняються на лівому березі Дніпра в Херсонській області та проводять наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

чотири ракетних удари по Комишувасі Запорізької області ;

; сім обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, росіяни прикривають ділянки російсько-українського кордону, проводять демонстраційні та провокаційні дії. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється на захоплених раніше рубежах, а також обстрілює з танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджується на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Вгатив з танків та різнокаліберної артилерії по українських позиціях та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти постійно обстрілюють райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

У Чаплинці Херсонської області загарбники розшукають родичів українських військовослужбовців та працівників силових структур. Також росіяни шукають полишені житлові будинки, щоб розселити туди свої війська.

Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС. Окремих фахівців, які не хочуть співпрацювати з росіянами, не допускають до робочих місць.

У Сімферополі окупаційна влада інформує населення про дії у разі повітряної тривоги, хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили:

пункт управління;

п’ять районів зосередження особового складу та ОВТ ворога.

Обмін полоненими 24 листопада повернув додому 50 українських воїнів. Читай, кого саме вдалось визволити з російського полону.

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