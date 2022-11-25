430 за вчера: сколько военных потеряла РФ в Украине

За последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 430 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения (24 февраля) потери РФ достигли 86 150 военных.

Об этом сообщает Генштаб 25 ноября.

За сутки наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Ориентировочные потери России в Украине сегодня с начала полномасштабного вторжения:

личный состав — около 86 150 (+430) человек ликвидировано;

танки — 2899 (+1);

боевые бронированные машины — 5844 (+5);

артиллерийские системы — 1895 (+6);

РСЗО — 395 (+0) ед.;

средства ПВО — 209 (+0);

самолеты — 278 (+0);

вертолеты — 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1553 (+6);

крылатые ракеты — 531 (+0);

корабли/катера — 16 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны — 4404 (+4);

специальная техника — 163 (+2).

Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Ранее мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.

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