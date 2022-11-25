430 за вчера: сколько военных потеряла РФ в Украине

За последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 430 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения (24 февраля) потери РФ достигли 86 150 военных.
Об этом сообщает Генштаб 25 ноября.
За сутки наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Ранее мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!