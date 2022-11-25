430 за вчора: скільки військових втратила РФ в Україні

За останню добу Збройні сили України ліквідували ще 430 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення (24 лютого) втрати РФ досягли 86 150 військових.
Про це повідомляє Генштаб 25 листопада.
За добу найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.
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