Незламні українці не покидають Херсон! Як люди виживають без усього та останні новини з міста

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Луїза Єрьоміна 25 Листопада 2022, 21:30

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0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Найгірший етап енергосистема вже пройшла — голова Укренерго про відновлення електроживлення в Україні
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