Звільнений, але і досі страждає. Що відбувається у Херсоні зараз — обстріли, евакуація, потяг до перемоги

Вже минуло 10 днів, як українські військові звільнили Херсон. Життя в деокупованому місті налагоджується, проте ще тривають роботи з розмінування територій. Жителів просять не поспішати повертатися додому.

Обстріли Херсона

Уже кілька днів окупанти хаотично б’ють по Херсону. Сьогодні, 21 листопада, ворог також завдав ударів по місту. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

— У нас знову “прильоти” в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені, медична допомога надається, — зазначив він.

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Згодом стало відомо, що сьогодні внаслідок обстрілу Херсона поранено чотирьох мирних людей. Одна людина померла. Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Обстріли Херсонщини

Ворог також продовжує обстрілювати Херсонщину, зокрема Бериславський район.

— Протягом доби (20.11.2022) під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Тягинська, Новоолександрівська та Новорайська територіальні громади. Серед них — місто Берислав та села Львове, Миколаївка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка та Новорайськ, — повідомив голова РВА Володимир Літвінов.

Катівні окупантів у Херсоні

В Офісі генпрокурора повідомили, що встановили місця катівень у чотирьох будівлях.

— За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові й представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи, — йдеться в повідомленні.

За інформацією, правоохоронці вилучили частини гумових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах до людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство.

Зараз правоохоронні органи встановлюють усіх потерпілих від дій окупантів та продовжують збирати доказову базу для здійснення правосуддя над російськими військовими.

Херсон сьогодні: що відбувається у місті

До Херсона вже прибули колони гуманітарного вантажу з Дніпропетровщини: продуктові набори, теплі речі, засоби гігієни, ліки, питна вода, генератори. У місті запрацював один з українських супермаркетів.

19 листопада на головному майдані Херсона роздали майже 1000 продуктових наборів — підтримку від Хмельниччини. Про це повідомив заступник керівника Офісу президент Кирило Тимошенко.

За його словами, з Хмельниччини на Херсонщину вже доправили 12 машин вантажу, з них вісім машин великовагових, які привезли й одяг, і товари першої потреби, і питну воду, і низку іншої допомоги.

Потяг до Херсона

Крім цього, до Херсона встиг приїхати й перший потяг за майже дев’ять місяців повномасштабного вторгнення. Заплановано три рейси Перемоги до Херсона. Після цього до міста курсуватимуть звичайні поїзди, розклад яких буде відомий згодом.

Вокзал міста також перетворився на гуманітарний штаб. Люди тут заряджають телефони та виходять на зв’язок.

Після робочої поїздки до південного регіону віце-прем’єрка Ірина Верещук зазначила, що звільнені від ворога території потребують потужної допомоги як з боку української влади, так і з боку міжнародних організацій.

За її словами, першочергово треба:

розмінувати будівлі, громадські місця, дороги;

налагодити електро- та водопостачання;

відновити роботу державних установ та державних реєстрів;

відрегулювати надання людям гуманітарної та кеш-допомоги;

забезпечити теплом та обігрівом: генераторами та паливом для них;

доставити найбільш вразливим родинам безплатну паливну деревину до настання зими;

допомогти виїхати на зиму в більш безпечні місця літнім та маломобільним людям.

Добровільна евакуація з Херсонщини

Віце-прем’єрка також повідомила про добровільну евакуацію з Херсонщини та Миколаївщини:

— Ті мешканці Херсона та Миколаївщини, чиї оселі зруйновані, кому буде складно взимку через відсутність умов, можуть на кілька місяців виїхати. На них чекають у більшості регіонів країни. Держава бере на себе весь процес: від транспортування до надання прихистку, соціальної та грошової допомоги тощо.

Музей спротиву у Херсоні

В Херсоні також був один із найсильніших рухів спротиву, йому хочуть присвятити музей. Про це сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

— Після перемоги України в цій війні у Херсоні має бути створено музей національного спротиву.

Подвиги жителів Херсонщини гідні того, щоб пам’ять про них була увічнена.

Впевнений, що ця ініціатива отримає підтримку депутатського корпусу, — наголосив чоловік.

Херсонці про звільнення міста

Попри те, що у місті постійні черги до води, продуктів або зарядити телефон, люди неймовірно раді звільненню від окупантів. Зі сльозами зустрічали рідних з першого потяга.

Ірина, яка переїхала в Херсон з прифронтового Нью-Йорка Донеччини ще у 2014 році, вирішила, що цього разу залишиться в місті. Вона викладачка української мови, навіть під час окупації знаходила зв’язок та готувала дітей до ЗНО. Каже, що її учень, який виїхав з Херсона, набрав 190 балів.

За її словами, під час окупації люди переважно сиділи вдома, найсміливіші — партизанили.

Один хлопець, який орендував квартиру влітку, виставляв на вулицю колонки та вмикав гімн України. Ці речі ризиковані, але вони підтримували наш дух, — зізнається Ірина.

Продавчиня Марина теж радіє звільненню Херсона. Під час окупації в’язала жовто-блакитних котів з українським гербом. Зараз вона дарує їх військовим та тим, хто приїздить у місто. В машині Марини висить жовто-блакитна стрічка. Жінка їде до головної площі, де можна отримати гуманітарну допомогу та набрати води.

Один з мешканців Херсона показує зруйновану телевежу, яку колись будував.

— Десять років роботи зруйнували за десять секунд, — наголошує він. Того вечора будинок весь здригнувся не так від вибуху, як від падіння сотень тонн металу. Приходу ЗСУ радіють навіть маленькі діти. Вони доводять, що Херсон неможливо зламати.

Усі довгі місяці окупації херсонці продовжували боротися за свою свободу. Уся Україна робить це щодня протягом довгих років. Раніше ми розповідали про День Гідності та Свободи й історію цього свята.

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Головне фото: Getty Images