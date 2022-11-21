Україна

Звільнений, але і досі страждає. Що відбувається у Херсоні зараз — обстріли, евакуація, потяг до перемоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту Ольга Читайло 21 Листопада 2022, 16:30
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