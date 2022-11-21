Освобожден, но все еще под огнем. Ситуация в Херсоне сейчас — обстрелы, эвакуация, поезд к победе

Уже прошло 10 дней с момента, когда украинские военные освободили Херсон. Жизнь в деоккупированном городе налаживается, однако продолжаются работы по разминированию территорий. Жителей просят не торопиться возвращаться домой.

Обстрел Херсона

Уже несколько дней оккупанты хаотично бьют по Херсону. Сегодня, 21 ноября, враг также нанес удары по городу. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook.

— У нас снова “прилеты” в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые, медицинская помощь оказывается, — отметил он.

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Позже стало известно, что сегодня в результате обстрела Херсона ранены четверо мирных жителей. Один из них скончался. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Обстрелы Херсонской области

Враг также продолжает обстреливать Херсонскую область, в частности Бериславский район.

— В течение суток (20.11.2022) под вражеским огнем оккупантов оказались Бериславская, Тягинская, Новоалександровская и Новорайская территориальные общины. Среди них — город Берислав и села Львово, Николаевка, Новоалександровка, Гавриловка, Михайловка и Новорайск, — сообщил председатель РВА Владимир Литвинов.

Пытки оккупантов в Херсоне

В Офисе генпрокурора сообщили, что установили места камер пыток в четырех зданиях.

— По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы, — говорится в сообщении.

По информации, правоохранители изъяли части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись разные методы пыток, физическое и психологическое насилие.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех потерпевших от действий оккупантов и продолжают собирать доказательную базу для установления правосудия над российскими военными.

Херсон сегодня: что происходит в городе

В Херсон уже прибыли колонны гуманитарного груза из Днепропетровской области: продуктовые наборы, теплые вещи, средства гигиены, лекарства, питьевая вода, генераторы. В городе заработал один из украинских супермаркетов.

19 ноября на главной площади Херсона раздали почти 1000 продуктовых наборов — поддержку от Хмельницкой области, сообщил заместитель руководителя Офиса президент Кирилл Тимошенко.

По его словам, из Хмельницкой в Херсонскую область уже доставили 12 машин груза, из них восемь машин тяжеловесных, которые привезли и одежду, и товары первой необходимости, и питьевую воду, и ряд другой помощи.

Поезд в Херсон

Кроме того, в Херсон успел приехать и первый поезд за почти девять месяцев полномасштабного вторжения. Запланировано три рейса Победы в Херсон. После этого в город будут курсировать обычные поезда, расписание которых будет известно позже.

Вокзал города тоже превратился в гуманитарный штаб. Люди здесь заряжают телефоны и выходят на связь.

После рабочей поездки в Южный регион вице-премьер Ирина Верещук отметила, что освобожденные от врага территории нуждаются в мощной помощи как со стороны украинских властей, так и со стороны международных организаций.

По ее словам, в первую очередь нужно:

произвести разминирование зданий, общественных мест, дорог;

наладить электро- и водоснабжение;

возобновить работу государственных учреждений и государственных реестров;

отрегулировать предоставление людям гуманитарной и кэш-помощи;

обеспечить теплом и обогревом: генераторами и топливом для них;

доставить наиболее уязвимым семьям бесплатную топливную древесину до наступления зимы;

помочь выехать на зиму в более безопасные места пожилым и маломобильным людям.

Добровольная эвакуация из Херсона

Вице-премьер также сообщила о добровольной эвакуации из Херсона и Николаева:

— Те жители Херсона и Николаевской области, чьи дома разрушены, кому будет сложно зимой из-за отсутствия условий, могут на несколько месяцев уехать. Их ждут в большинстве регионов страны. Государство берет на себя весь процесс: от транспортировки до предоставления убежища, социальной и денежной помощи.

Музей сопротивления в Херсоне

В Херсоне также было одно из сильнейших движений сопротивления, ему хотят посвятить музей. Об этом сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

— После победы Украины в этой войне в Херсоне должен быть создан музей национального сопротивления.

Подвиги жителей Херсона достойны того, чтобы память о них была увековечена.

Уверен, что эта инициатива получит поддержку депутатского корпуса, — отметил мужчина.

Херсонцы об освобождении города

Несмотря на то, что в городе постоянные очереди за водой, продуктами или зарядить телефон, люди невероятно рады освобождению от оккупантов. Со слезами встречали родных с первого поезда.

Ирина, переехавшая в Херсон из прифронтового Нью-Йорка Донецкой области еще в 2014 году, решила, что на этот раз останется в городе. Она преподавательница украинского языка, даже во время оккупации находила связь и готовила детей к ВНО. Говорит, что ее ученик, уехавший из Херсона, набрал 190 баллов.

По ее словам, во время оккупации люди в большинстве сидели дома, самые смелые — партизанили.

Один парень, арендовавший квартиру летом, выставлял на улицу колонки и включал гимн Украины. Эти вещи рискованные, но они поддерживали наш дух, — признается Ирина.

Продавщица Марина тоже радуется освобождению Херсона. Во время оккупации вязала желто-голубых кошек с украинским гербом. Сейчас она дарит их военным и приезжим в город. В машине Марины висит желто-голубая лента. Она едет на главную площадь, где можно получить гуманитарную помощь и набрать воду.

Один из жителей Херсона показывает разрушенную телебашню, которую когда-то строил.

— Десять лет работы разрушили за десять секунд, — отмечает он. В тот вечер его дом весь дрогнул не столько от взрыва, сколько от падения сотен тонн металла. Приходу ВСУ радуются даже маленькие дети. Они доказывают, что Херсон невозможно сломать.

Все долгие месяцы оккупации херсонцы продолжали сражаться за свою свободу. Вся Украина делает это каждый день в течение долгих лет. Ранее мы рассказывали о Дне Достоинства и Свободы и истории этого праздника.

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Главное фото: Getty Images