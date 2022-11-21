Украина

Освобожден, но все еще под огнем. Ситуация в Херсоне сейчас — обстрелы, эвакуация, поезд к победе

Богдана Макалюк, редактор сайта Ольга Читайло 21 ноября 2022, 16:30
Херсон сьогодні 21.11.22 — обстріли, евакуація та допомога

Больше видео
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом: що це означає
НАТО признало Россию государством-террористом: рассказываем о резолюции и создании международного трибунала
0:02:58
електронна черга на кордоні
Праздник для водителей? На границе вводится система электронной очереди. Как это будет работать
0:12:11
Як росіяни намагаються деморалізувати українців — нова пропаганда
Хотят нас деморализовать: как противодействовать новой российской пропаганде
День гідності та свободи: що це за свято та як виникло
День Достоинства и Свободы: рассказываем о двух значимых словах для украинцев
Смотреть больше

Последние видео
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом: що це означає

НАТО признало Россию государством-террористом: рассказываем о резолюции и создании международного трибунала
0:05:18
Херсон сьогодні 21.11.22 — обстріли, евакуація та допомога
Освобожден, но все еще под огнем. Ситуация в Херсоне сейчас — обстрелы, эвакуация, поезд к победе
0:02:58
електронна черга на кордоні
Праздник для водителей? На границе вводится система электронной очереди. Как это будет работать
0:12:11
Як росіяни намагаються деморалізувати українців — нова пропаганда
Хотят нас деморализовать: как противодействовать новой российской пропаганде
День гідності та свободи: що це за свято та як виникло
День Достоинства и Свободы: рассказываем о двух значимых словах для украинцев
Вибухи у Шевченкове на Харківщині 20 листопада — наслідки обстрілів
Атака на мирное население в Шевченково: оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области, погибла женщина
0:03:35
Миколаїв
Оккупанты думали, что заберут воду — и нас сломают: что сейчас происходит в Николаеве
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:14
Якою буде погода взимку
Ударят ли морозы зимой? Какая будет погода следующие три месяца в Украине
Больше видео
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом: що це означає
Читать дальше
НАТО признало Россию государством-террористом: рассказываем о резолюции и создании международного трибунала
електронна черга на кордоні
Читать дальше
Праздник для водителей? На границе вводится система электронной очереди. Как это будет работать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь