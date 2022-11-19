Жизнь возвращается вместе с Украиной — что происходит в освобожденном Херсоне

В Херсон возвращается все украинское. Накануне в город отправились целые колонны гуманитарного груза из Днепропетровской области.
Продуктовые наборы, теплые вещи, средства гигиены, лекарства, питьевая вода — только что деоккупированному региону помогают всем необходимым.
Везут также и коммунальную технику, автобусы и генераторы, которые украли россияне перед отступлением.
На главной площади города херсонцы выстроились в длинные очереди. Гуманитарной поддержке благодарны, потому что за восемь месяцев страшной российской оккупации очень соскучились по всему украинскому.
В этих грузовиках крупы, макароны, масло, мясо, консервы — все то, что сегодня необходимо.
В этих грузовиках крупы, макароны, масло, мясо, консервы — все то, что сегодня необходимо.
Особенно там, где врага вытеснили, и люди возвращаются в свои дома, — говорит заместитель начальника Днепропетровской ОВА Максим Беспальчук.
Народный депутат Украины Александр Трухин говорит, что в каждой фуре примерно 20-25 тонн, а общий вес гуманитарки достигает 250 тонн.
В Херсон после восьми месяцев российской оккупации вместе со всем украинским возвращается и жизнь. На улицах все больше людей. Недавно в центре снова открылось кафе, здесь все больше посетителей.
Пока в городе еще нет воды, света и тепла. Поэтому работники ГСЧС на центральной площади обустроили палатки, где горожанам можно будет обогреться и подзарядить гаджеты.
Также сегодня в освобожденный от оккупантов Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд из Киева. Всего запланировано три рейса Победы в Херсон.
В настоящее время приобретено более 200 билетов. После этого в город будут курсировать обычные поезда. Их расписание еще уточняют.
Однако известно, что поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться назад — по нечетным.
Движение по железной дороге возобновили в рекордный срок. На пути в Херсон было около 58 повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате боевых действий.
Проехалась “поездом к победе” и журналистка Кристина Величанская.
Власти все же призывают людей не спешить возвращаться на только что освобожденные территории, поскольку ситуация в Херсоне еще остается напряженной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разминировании и стабилизации деоккупированного города.
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Главное фото: Getty Images