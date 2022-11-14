Спешишь вернуться? Надо подождать — какая ситуация с безопасностью в освобожденной Херсонской области

Украинцы радуются успехам ВСУ. Несколько дней все обсуждают освобождение Херсона и правого берега Херсонской области. Люди спешат вернуться в свои дома. Но на освобожденных территориях по-прежнему кроется опасность.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе телемарафона рассказал о ситуации с безопасностью на освобожденной территории правобережья Днепра и временно оккупированной части Херсонской области.

Неоднократно говорилось, что в Херсоне остаются российские военные, переодетые в гражданскую одежду. Однако Данилов склоняется к тому, что это не партизанские отряды. Россияне просто забыли и не забрали некоторых военных.

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Они понимают, что будут обязательно отвечать, и сейчас действительно определенная часть переодевается в гражданское население, чтобы скрыться, не нести ответственность, — рассказывает Данилов.

Также на территории освобожденных населенных пунктов Херсона Служба безопасности Украины и наши защитники проводят разминирование и тщательные проверки граждан, чтобы стабилизировать ситуацию в деоккупированных городах и селах.

У пиротехников также много работы, ведь россияне заминировали территории. Не исключено, что они могли оставить фугасные снаряды.

— Я могу сказать о том, что касается освобожденной территории. Действительно, сегодня есть риски для населения. Дело в том, что с понедельника наши Вооруженные силы освободили 179 населенных пунктов, 4,5 тыс. кв. км, даже больше, нашей территории.

Каждый метр нужно исследовать, понимать, что там нет взрывных устройств. Это сложная и трудная работа, — делится секретарь СНБО.

Поэтому власти ради сохранения жизни мирного населения призывают не спешить возвращаться на деоккупированные территории.

— Как только на 100% мы будем понимать, что там безопасная ситуация, гражданскому населению разрешат возвращаться в свои дома. Но в то же время понимаем, что мы должны дать необходимые для жизни условия — свет, воду, интернет, средства связи.

Когда враг бежал с этой территории под давлением наших Вооруженных сил, то все уничтожал на своем пути, — рассказал Данилов.

Ранее военный рассказал, как на самом деле происходило освобождение Херсона.

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