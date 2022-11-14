Украина

Спешишь вернуться? Надо подождать — какая ситуация с безопасностью в освобожденной Херсонской области

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 ноября 2022, 11:00
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