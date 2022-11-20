Государство обо всем позаботится — рассказываем о добровольной эвакуации из Николаевской и Херсонской областей

На юге Украины началась добровольная эвакуация населения. Люди с деоккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей по желанию могут бесплатно выехать в более безопасные регионы.

Об этом сообщила на брифинге в Николаеве вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читай, как будет проходить эвакуация с освобожденных южных территорий и с чем связано такое решение власти.

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Добровольная эвакуация из Николаевской и Херсонской областей

Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом.

То есть, речь идет о том, что каждый по желанию может выехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и так далее, — рассказала Верещук.

Некоторые жители Херсона, в частности, уязвимые категории граждан, уже хотят воспользоваться этой возможностью и эвакуироваться. Органы власти составляют списки желающих выехать из освобожденных населенных пунктов.

В Николаеве заработал транзитный пункт, откуда можно выехать в разные регионы. Там люди могут оставаться в течение недели до эвакуации.

— Наша задача — дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области.

У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное — опыт. Потому что мы уже это делали в Харьковской области и на Донбассе, — отметила министр.

Зачем эвакуироваться

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич объяснил, зачем жителям освобожденных территорий эвакуироваться.

На правобережье Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда бежит, от безысходности начинает воевать с мирными людьми.

Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах, — заявил он.

Кроме того, россияне перед отступлением серьезно повредили критическую инфраструктуру и заминировали территорию. Поэтому Херсонская ОВА рекомендует местным выехать в более безопасные районы.

Чтобы узнать больше информации и записаться на эвакуацию, обращайся на горячую линию по номерам:

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Также можно написать гуманитарному штабу Херсонской ОВА в Facebook.

Для помощи украинцам на деоккупированных территориях и тем, кто был вынужден эвакуироваться, действует спецсчет. Читай, что нужно знать про выплаты ВПЛ в ноябре 2022 года.

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