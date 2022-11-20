Государство обо всем позаботится — рассказываем о добровольной эвакуации из Николаевской и Херсонской областей

На юге Украины началась добровольная эвакуация населения. Люди с деоккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей по желанию могут бесплатно выехать в более безопасные регионы.
Об этом сообщила на брифинге в Николаеве вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Читай, как будет проходить эвакуация с освобожденных южных территорий и с чем связано такое решение власти.
Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом.
Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом.
То есть, речь идет о том, что каждый по желанию может выехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и так далее, — рассказала Верещук.
Некоторые жители Херсона, в частности, уязвимые категории граждан, уже хотят воспользоваться этой возможностью и эвакуироваться. Органы власти составляют списки желающих выехать из освобожденных населенных пунктов.
В Николаеве заработал транзитный пункт, откуда можно выехать в разные регионы. Там люди могут оставаться в течение недели до эвакуации.
— Наша задача — дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области.
У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное — опыт. Потому что мы уже это делали в Харьковской области и на Донбассе, — отметила министр.
У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное — опыт. Потому что мы уже это делали в Харьковской области и на Донбассе, — отметила министр.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич объяснил, зачем жителям освобожденных территорий эвакуироваться.
На правобережье Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда бежит, от безысходности начинает воевать с мирными людьми.
На правобережье Херсонской области остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда бежит, от безысходности начинает воевать с мирными людьми.
Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах, — заявил он.
Кроме того, россияне перед отступлением серьезно повредили критическую инфраструктуру и заминировали территорию. Поэтому Херсонская ОВА рекомендует местным выехать в более безопасные районы.
Чтобы узнать больше информации и записаться на эвакуацию, обращайся на горячую линию по номерам:
Также можно написать гуманитарному штабу Херсонской ОВА в Facebook.
Для помощи украинцам на деоккупированных территориях и тем, кто был вынужден эвакуироваться, действует спецсчет. Читай, что нужно знать про выплаты ВПЛ в ноябре 2022 года.
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