Несокрушимые украинцы не покидают Херсон! Как люди выживают без всего и последние новости с города

Щонайменше одна людина загинула, ще одна — постраждала внаслідок сьогоднішніх обстрілів звільненого Херсона.

Пошкоджено вісім багатоповерхівок, приватні будинки та дитячий садок. За останні чотири дні у місті зафіксовано понад 60 прильотів. Восьмеро людей загинули, четверо — поранені.

Херсон після звільнення від російських окупантів — і досі без світла, води та тепла. Місцева влада закликає цивільних до евакуації.

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Та люди тут незламні, і їхати вони не поспішають. У місті від початку великої війни й досі працює штаб переселенців, де за час окупації знайшли прихисток сотні людей.

А херсонців рятують вже близько тижня Пункти незламності. Там можна зігрітися і підзарядити електроніку.

Це наше місто, наша земля. Ми нікуди не будемо евакуюватися. Ми пережили окупацію і тепер у нас тільки надія на краще, — говорить жителька Херсону пані Ганна.

Саме місто поступово оговтується після окупації, але під час вибухів усе знову зачиняється.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що відбувається у Херсоні зараз.