Несокрушимые украинцы не покидают Херсон! Как люди выживают без всего и последние новости с города

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В Киеве свет будут давать на два – три часа: что происходит с энергосистемой сейчас
0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Худший этап энергосистема уже прошла — глава Укрэнерго о возобновлении электропитания в Украине
Втрати Росії
430 за вчера: сколько военных потеряла РФ в Украине
0:05:30
Як підготуватись до кількаденного блекауту
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