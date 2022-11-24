Вырезала дырки в подкладках и прятала сине-желтую ленточку там — история сопротивления женщины из Херсона

Украинское сопротивление стоит многих историй и обнародований. Одной из самых массовых и отважных линий сопротивления стала Желтая лента. Ее также называют сине-желтой линией херсонского сопротивления.

Историю о женщине, которая на протяжении всей оккупации города носила с собой ленту в цветах украинского флага, рассказал журналист Фонда Повернись живим.

Светлане на вид — около 50, она просто подошла ко мне в толпе, которая 13 ноября вышла на площадь Свободы в Херсоне, — говорит журналист.

Люди просто выходили на улицы

Люди здесь собирались каждый день, потому что за несколько дней до ухода россияне уничтожили всю связную инфраструктуру Херсона. Поэтому в облгосадминистрации есть возможность дозвониться родным — там украинские ВСУ установили Starlink.

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Женщина протянула руку, в которой лежала смятая, немного грязная сине-желтая лента.

Она такая уже, затасканная у меня. Я ее каждый день с собой носила с самого дня оккупации.

Женщина рассказала, как участвовала во всех акциях сопротивления оккупации Херсона. Признается: никакой организации тогда не было, просто люди выходили на улицы, присоединялись к толпам и сопротивлялись оккупантам. Не боялись даже тогда, когда вооруженные россияне стояли в нескольких метрах от херсонцев: кричали и о русском корабле, скандировали патриотические речи.

Женщина также вспоминает, что оккупанты долгое время не снимали украинский флаг из государственных учреждений именно потому, что боялись реакции местных на такое действие. А уже со временем на улицы начала выходить российская национальная гвардия, которая открывала по мирным жителям огонь, а особенно упрямых и отважных забирали в застенки.

Желтая лента сопротивления

За такую ​​ленту, которую всегда имела при себе Светлана, могли объявить подозрение в шпионаже, измену и забрать в так называемые подвалы, где жестоко допрашивали людей.

Я вырезала дыры в подкладках куртки и сумки и носила там ленту. Если бы вдруг обыскивали, ничего бы не нашли, — делится женщина.

Даже после подавления протестов херсонцы не отчаялись: пересказывали друг другу новости, поддерживали и боролись тихо. Местные не принимали зарплаты или пенсии от российских “властей”, пытались избегать разговоров с коллаборантами и тем более с военными РФ.

Светлана рассказывает, как все в городе радовались, когда ВСУ били по российским складам и базам.

— Заметьте, что ни одной школы или админздания ВСУ не повредили в городе, потому что целились точно по оккупантам!

Светлана также не брала денег или продуктов у россиян. Но признает: хуже всего было чувствовать бессилие во время почти девяти месяцев оккупации. Поэтому однажды она не выдержала вседозволенности россиян: в здании, где работала Светлана, хотели сделать участок для проведения так называемых референдумов.

Повесили там свой триколор. Я не выдержала этого, сорвала эту тряпку и бросила на пол. Жаль, что ноги не вытерла, потому что ее потом снова нацепили.

Ее спасли коллеги: записи с камер, на которых видно этот героический поступок, удалили. А оккупантам об этом никто не доложил — потому что все ждали ВСУ. В течение всего времени оккупации люди всячески сопротивлялись оккупантам: не переходили на рубли, прятали сирот, чтобы их не депортировали в РФ, вывозили из области женщин и хранили национальную символику.

Сама женщина героем себя не считает: говорит, что делала то, что должна была. И все они дождались возвращения Херсона домой. Теперь город хоть и изуродован, но свободен. Об ужасах оккупации и последствиях “русского мира” мы писали в другом материале.

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