Рассказы

Вырезала дырки в подкладках и прятала сине-желтую ленточку там — история сопротивления женщины из Херсона

Виктория Мельник, редактор сайта 24 ноября 2022, 08:00
Желтая лента
Фото: Unsplash

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