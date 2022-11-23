Рассказы
Эксклюзив

Наконец-то можем плакать и показывать эмоции — история херсонцев, которые не отдали бизнес россиянам и начали заново в Киеве

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 23 ноября 2022, 13:00
Історія Олександра Костюкевича про життя в Херсоні під час окупації

Эксклюзивы
Інтерв'ю з Максимом Мельничуком — розробником застосунку BE WITH UA
Изучать львовское наречие и поддерживать армию: IT-специалисты из Харькова создали приложение для приближения победы
Історії українських родин, чиї долі зруйнувала війна
Не нужно уставать от войны и помощи! Истории украинских семей, судьбы которых разрушила война
Історії українок
Нытье и страх ничего не меняют: истории украинок, которые научились жонглировать обязанностями мамы и предпринимателя
Якісний одяг
Почему нужно смотреть на состав одежды — стилист раскрывает секреты индустрии
Смотреть больше

Больше новостей
Війна
Что такое эскалация войны и чем она опасна для Украины
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Печеночный торт
Легко и быстро! Как приготовить печеночный торт: три рецепта с разными видами печени
Різдвяний піст 2022: коли починається і скільки триватиме
Все о Рождественском посте: что это, когда начинается и что можно кушать
Смотреть больше

Материалы по теме

Бабуся з Херсонщини
Голодала, но “подачок” не приняла! История отважной женщины, которая под оккупацией сопротивлялась россиянам
Котовники в Херсоне
Следы крови и пули в стенах: камера пыток в Херсоне наводит ужас
Нововоскресенское
Школа стала карцером! Как село в Херсонской области выживало в оккупации
Уламок різав ногу зсередини, але лікарі змогли врятувати життя
Осколок резал ему ногу изнутри! Удивительная история спасения Александра

Видео
Втрати Росії

410 уничтоженных оккупантов за сутки: сколько военных потеряла РФ в Украине
Ранкові вибухи в Куп’янську: що відомо на сьогодні, 23 листопада 2022
Утренние взрывы в Купянске: россияне обстреляли жилой дом и поликлинику
Сфера будівництва під час війни: як працює та що на неї чекає
Каждый пятый не платит рассрочку — как работает сфера строительства во время войны
Вільнянськ фото
Убили новорожденного младенца! Россияне ударили ракетами по роддому в Вольнянске
0:03:06
ВСУ
Стратегическое “наступление на холод”: как Запорожье согревает защитников ВСУ
0:01:24
Бабуся з Херсонщини
Голодала, но “подачок” не приняла! История отважной женщины, которая под оккупацией сопротивлялась россиянам
Карта бойових дій в Україні 23.11.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:13
Котовники в Херсоне
Следы крови и пули в стенах: камера пыток в Херсоне наводит ужас
0:01:01
Перехваченные разговоры
Признали, что незрячие могут воевать: оккупант рассказал о мобилизации в войска РФ
0:03:50
Обстрелы Бахмута
Многострадальный Бахмут. Как россияне ломают зубы об оборону стального города
Больше видео
Інтерв'ю з Максимом Мельничуком — розробником застосунку BE WITH UA
Читать дальше
Изучать львовское наречие и поддерживать армию: IT-специалисты из Харькова создали приложение для приближения победы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь