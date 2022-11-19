“Все семь танков наставили на нас дула”: история спасения из оккупированного Херсона

Херсон — один из непокоренных украинских городов, переживший оккупацию. Рассказы местных шокируют: вся красота “русского мира” — бедность, очереди за продовольствием, террор и ракеты над головами.

Свою историю рассказала Ольга Лукьяненко журналистке УП.Жизнь Виктории Ярыжко. Женщина с двумя детьми прожили в оккупированном Херсоне месяц. Из города она выезжала под дулами российских танков.

Нам действительно было очень тяжело! — рассказывает 35-летняя женщина. — Счастье от освобождения родного города невероятное, но очень осторожное. Страх, что ужас оккупации может вернуться, не дает покоя.

Реалии “русского мира” в Херсоне

Ольга вспоминает, что уже в первые дни войны с полок в магазинах исчезли все базовые продукты: картофель, яйца, молоко. На прилавках остались одни ананасы и грейпфруты. Здесь всем вспомнились реалии Советского Cоюза: чтобы достать хоть какие-то продукты, жители с утра выстраивались в длинные очереди.

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— Над нами постоянно летели ракеты. Однажды даже над головами начали разрываться. Дети побежали прятаться за машинами, а взрослые продолжали стоять в очереди, потому что надо было.

Ольга вспоминает: чтобы купить необходимое, они должны были разделяться: она с пятилетней дочерью стояла в одном месте, а ее десятилетний сын — в другом. Цены на эти продукты также подскочили до небес, и к тому времени, когда семья еще оставалась в Херсоне, они поднялись втрое.

Палка колбасы на полкило стоит почти 500 грн, скумбрия — почти 1000 грн, соленая тюлька — 200-280 грн.

Такие реалии истощили Ольгу. Весь этот месяц она практически не спала — боялась пропустить предвестника беды и не спасти близких.

— Помню, как вокруг Херсона все горело, когда россияне подожгли камыши. При этом пожарные машины туда не пускали. А наш дом — крайний, рядом дачи с деревянными домиками и заборчиками. Мы понимали, что это пламя перевернется, припаркованные машины начнут взрываться, и неизвестно, можно ли будет спастись.

Поэтому я всю ночь бегала каждые 15 минут к окну — смотрела, где пламя, не подходит ли к нашему дому.

Выехать из оккупации

Все это время Ольга с детьми искала возможность уехать из оккупированного Херсона. Момент представился в конце марта: вместе с подругой и ее сыном решили уезжать.

— Мы всю машину оклеили надписями Дети — и на украинском, и на русском, едва ли не на всех языках, — вспоминает женщина. — Мы сняли все золото, спрятали его и деньги по разным местам, чтобы оккупанты не нашли.

По воспоминаниям Ольги, россияне отбирали даже еду и… туалетную бумагу. У них забрали консервы и котлеты с пирожками, приготовленными для детей. Проводили пропагандистскую работу и говорили, что нет смысла бежать от “русского мира”, потому что скоро он придет во все украинские города.

Всячески пытались удержать людей на оккупированных территориях: запугивали, что ВСУ расстреливают тех, кто бежит из оккупации.

Женщина рассказывает о событии, из-за которого сердце похолодело у всех. На подъезде к первому украинскому блокпосту им навстречу выехали семь российских танков.

— Буквально метрах в 100 от нашей машины они подали нам знак остановиться, а сами свернули в поле. Мы же припарковались на обочине. И вот картина: эти танки начинают развлекаться — кружить по полю, обгонять друг друга наперегонки. Они всячески нам демонстрировали, что им весело, классно, круто.

И вдруг в один момент они выстраиваются и направляют дула всех семи танков на нас.

К счастью, тогда все обошлось. Даже несмотря на то, что автомобиль был один — семьи ехали не в колонне. Впоследствии выяснилось, что эти танки обстреляли наш украинский блокпост.

В отличие от россиян, ВСУ на первом блокпосте дали детям по горсти конфет.

Это было очень трогательно и на резком контрасте: российские оккупанты у нас забирали продукты, а украинские защитники кормят наших детей.

Жизнь после

Сейчас семья нашла убежище в Борисполе в Киевской области. Ольга нашла работу в социальной службе. А еще — вяжет патриотические игрушки. Любимым делом занималась и до войны — вязала родным и на продажу.

Теперь женщина ждет момента, когда они смогут вернуться домой в родной Херсон. А еще больше ждет освобождения Скадовска — там сейчас находится отец Ольги.

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