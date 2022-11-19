Рассказы

“Все семь танков наставили на нас дула”: история спасения из оккупированного Херсона

Виктория Мельник, редактор сайта 19 ноября 2022, 09:00
Ольга Лукьяненко
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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