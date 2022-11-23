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Ексклюзив

Нарешті можемо плакати й показувати емоції — історія херсонців, які не віддали бізнес росіянам та розпочали наново в Києві

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 23 Листопада 2022, 13:00
Історія Олександра Костюкевича про життя в Херсоні під час окупації

Ексклюзиви
Нарешті можемо плакати й показувати емоції — історія херсонців, які не віддали бізнес росіянам та розпочали наново в Києві
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