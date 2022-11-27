Украина

Уничтожение Черноморского флота — это вопрос времени: военный эксперт о проблемном Юге для российского вторжения

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 ноября 2022, 20:00
Військовий експерт про проблемний Південь

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