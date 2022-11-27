Уничтожение Черноморского флота — это вопрос времени: военный эксперт о проблемном Юге для российского вторжения

Еще до 24 февраля сила любой армии в мире довольно часто, но вместе с тем ошибочно, определялась ее размерами. Однако каждый день полномасштабной войны доказывает обратное.

Все больше появляется понимание, что российские войска не вторые по силе в мире. Кроме того, как утверждают эксперты, враг не может качественно вести бои на более чем двух-трех направлениях. Поэтому, учитывая активность противника на Востоке, его боеспособность на Юге становится все меньше.

Об этом рассказал в эфире марафона Єдині новини глава правления центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

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Также эксперт объяснил, почему уничтожение Черноморского флота может стать не неожиданностью, а довольно близкой перспективой.

Оккупанты могут поддерживать качественную работу на одном-трех направлениях, но они должны быть географически близкими друг к другу.

Если захватчики концентрируют внимание на Авдеевском и Бахмутском направлениях, это значит, что на других у них будут появляться пробелы. Однако важно понимать, что точно предсказать, где именно они будут, пока невозможно.

Понятно только то, что россияне будут оттягивать свои силы на определенных направлениях, и эти так называемые пробелы будут видны.

Мы видим практически все движение сил и средств противника.

О ситуации на Юге и уничтожении Черноморского флота

Также следует понимать, что именно Юг, рядом с Крымом и побережье Азовского моря, будет для врага проблемным. Потому что оккупанты будут перекидывать силы оттуда и обнажать целые зоны.

А поскольку Черноморский флот захватчики так и не смогли качественно задействовать во время полномасштабной войны, кроме массированных обстрелов мирных жителей, его существование будет под угрозой.

Уничтожение Черноморского флота — это только вопрос времени.

Фактически, его часть скоро пойдет ко дну. Можно сказать, что практически к середине следующего года большая боевая часть Черноморского флота уже не будет существовать.

Детальнее смотри в видео:

Политическая власть Кремля передала бразды правления военным. Россия будет отступать и дальше, пытаясь уменьшить линию фронта, но рубиконом для нее станет Крым, куда украинские войска зайдут уже через полгода.

Такими прогнозами поделился один из авторитетных военных экспертов Агиль Рустамзаде в интервью о переломном моменте в войне и распаде России.

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