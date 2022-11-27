Знищення Чорноморського флоту — це питання часу: військовий експерт про проблемний Південь для російського вторгнення

Ще до 24 лютого сила будь-якої армії у світі досить часто, але водночас помилково, визначалась її розмірами. Проте кожен день повномасштабної війни доводить протилежне.
Все більше з’являється розуміння, що російські війська не є другими за потужністю у світі. Крім того, як стверджують експерти, ворог не може якісно вести бої на більше, ніж двох-трьох напрямках. Тож з огляду на активність противника на Сході, його боєздатність на Півдні стає все меншою.
Про це розповів в ефірі марафону Єдині новини голова правління центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.
Експерт пояснив, чому знищення Чорноморського флоту може стати не несподіванкою, а доволі близькою перспективою.
Окупанти можуть підтримувати якісну роботу на одному-трьох напрямках, але вони мають бути географічно близькими одне до одного.
Окупанти можуть підтримувати якісну роботу на одному-трьох напрямках, але вони мають бути географічно близькими одне до одного.
Якщо загарбники концентрують увагу на Авдіївському та Бахмутському напрямках, то це означає, що на інших у них будуть з’являтись прогалини. Проте важливо розуміти, що точно передбачити, де саме вони будуть, поки неможливо.
Зрозуміло лише те, що росіяни будуть відтягувати свої сили на певних напрямках й ці так звані пропуски буде видно.
Ми бачимо практично увесь рух сил та засобів противника.
Ми бачимо практично увесь рух сил та засобів противника.
Також потрібно розуміти, що саме Південь, поряд з Кримом і по узбережжю Азовського моря, буде для ворога проблемним. Тому що окупанти перекидатимуть сили звідти й натомість будуть оголювати цілі зони.
А оскільки Чорноморський флот загарбники так і не змогли якісно задіяти під час повномасштабної війни, окрім масованих обстрілів мирних жителів, то його існування буде під загрозою.
Знищення Чорноморського флоту — це лише питання часу.
Знищення Чорноморського флоту — це лише питання часу.
Фактично, його частина скоро піде на дно. Можна сказати, що практично до середини наступного року більша бойова частина Чорноморського флоту вже не буде існувати.
Детальніше дивись у відео:
Політична влада Кремля передала кермо військовим. Росія відступатиме далі, намагаючись зменшити лінію фронту, але рубіконом для неї стане Крим, куди українські війська зайдуть уже за півроку.
Такими прогнозами один з найавторитетніших військових експертів Агіль Рустамзаде поділився в інтерв’ю про переламний момент у війні та розпад Росії.
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