Украина

Враг нагнетает ситуацию и истощает ПВО — Наталья Гуменюк о подготовке россиян к новому массированному удару

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 ноября 2022, 16:00

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