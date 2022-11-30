Враг нагнетает ситуацию и истощает ПВО — Наталья Гуменюк о подготовке россиян к новому массированному удару

Россия чуть ли не каждую неделю наносит массированные ракетные удары по Украине. Враг нагнетает ситуацию, накапливает и снаряжает стратегическую и тактическую авиацию. Ракетоносители выведены на дежурство.

Спикер ОК Юг Наталья Гуменюк в ходе телемарафона рассказала о подготовке России к удару.

— То, что ракетная атака не случилась в начале недели, когда россияне планировали и о чем было предупреждено население, не нужно воспринимать как лишнюю панику, разгоняемую властью и военными. Это предупреждение и напоминание, что война продолжается.

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Враг использует интервалы семь – десять суток, чтобы подготовить свои мощности, — подчеркнула она.

Гуменюк также добавила, что враг может специально нагнетать ситуацию вокруг ракетных обстрелов. Она призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

— Накопление и снаряжение авиации и вывод ракетоносителей — это косвенные признаки подготовки к ракетным обстрелам. То, что они находятся в снаряженном состоянии, означает, что удары могут быть в любой момент, — отметила спикер ОК Юг.

Также россияне могут пытаться выискивать позиции ПВО, ведь им не дают покоя наши показатели сбивания ракет.

О ситуации на Юге Украины

По словам Натальи Гуменюк, на Юге продолжается позиционная работа — закрепление украинской стороной деоккупированных территорий, отражение вражеских атак с левого берега Херсонской области, установление огневого контроля над позициями и логистическими маршрутами врага.

Относительно ситуации на Кинбурнской косе она отметила, что операция нуждается в информационной тишине.

Гуменюк сообщила, что из-за плохих погодных условий россиянам труднее строить позиции. Украинские военные лучше обеспечены снаряжением и формой в условиях смены сезона, ведь у врага усложнена логистика.

Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал о новых возможных направлениях контрнаступления ВСУ.

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