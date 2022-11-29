Краще було б нуль! Скільки ще ракет залишилось у Росії — у Міноборони порахували

Якщо ще рік тому українці могли не знати про різновиди військового озброєння та ракет, то тепер ми стаємо, мабуть, найбільш експертною нацією у цьому питання.

Єдине, що нам хочеться знати з цієї теми зараз, коли у Росії закінчаться ракети. Оскільки добровільного припинення вогню з боку ворога наразі чекати не варто.

Звісно, хотілося б почути, що у Росії вже жодних ракет немає. Проте це не так, хоч ворожі запаси вже давно перейшли недоторкану межу, яку порушувати небезпечно в цілях власної безпеки. Про це раніше заявляв речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Скільки ракет залишилось у Росії

Міністерство оборони України підрахувало, що наразі країна-агресор має різний спектр ракет — від балістичних до зенітних та крилатих.

Найбільше у Росії залишилось ракет С-300. Їх наразі налічується 6980 штук, що становить 87% від загального запасу.

Майже половину використали окупанти ракет Х-101, яких лишилось 132 штуки, та Калібрів — їх 229 штук.

Також агресор має дві третини від запасів Onyx, що налічує 347 штук, і 43 Кинджали. Практично у дефіциті наразі Іскандери — їх залишилось 119 штук.

Головний редактор DEFENSE EXPRESS Олег Катков зазначає, що цього запасу ракет, на його думку, Кремлю вистачить ще на кілька потужних атак.

Як окупанти поповнюють запаси ракет

Наразі російські окупанти застосовують здебільшого ракети, які виготовляють ще з радянських часів на власних заводах. Проте їхні виробничі можливості часто залежать від закордонних комплектуючих, які через санкції Росія дістати законним шляхом не може.

Вкрай важливий показник можливості ОПК РФ виробляти ракети Ха-101 і Калібр.

І там показник оцінений на рівні 180 ракет на рік, тож коли запускають 100 ракет за день, це величезний шмат річної роботи.

Так ситуацію коментує речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Та попри це, країна-агресор продовжує відновлювати свої запаси, про що свідчать цифри Міноборони.

Юрій Ігнат припускає, що, ймовірно, окупантам це вдається через наявні запаси комплектуючих, які вони встигли розмістити на своїх виробництвах ще до початку повномасштабної війни.

Росія, будучи виробником цих ракет, мала певні запаси комплектуючих на своїх складах і використовувала їх для подальшого виробництва.

Крім того, не можна виключати незаконні варіанти отримання комплектуючих, такі як контрабанда, підкуп або ж закупівля через треті країни.

Військовий експерт Максим Паламарчук погоджується з думкою, що, найімовірніше, Росія користується старими запасами потрібних деталей, оскільки це звична практика для оборонного комплексу країни-агресора.

Проте не варто виключати можливість того, що згодом загарбники можуть просто не використовувати спеціальні мікрочіпи чи схеми, щоб робити свої ракети максимально точними.

У такому разі відхилення від цілі буде становити не 10 метрів, а, можливо, навіть кілометр. Тобто, окупанти будуть бити практично навмання, тероризуючи мирне населення, що продовжить традиційну тактику агресора.

Крім того, Росія продовжує шукати по світу, хто погодиться надати їй зброю, щоб вона могла продовжувати вбивати українців. Читай, які країни допомагають РФ у війні проти України.

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