Світ

“Про ракети неправда, а дронами поділились”. Які країни допомагають РФ у війні проти України

Оксана Лотоцька, Журналістка програми Факти ICTV 06 Листопада 2022, 16:00
Які країни допомагають Росії у війні проти України

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