“Про ракети неправда, а дронами поділились”. Які країни допомагають РФ у війні проти України

Росія продовжує шукати по світу, хто погодиться надати їй зброю, щоб вона могла продовжувати вбивати українців.

Втім, коло країн-союзниць, які готові підтримувати Москву, на щастя, вузьке. Та й ті здебільшого намагаються приховати свою залученість.

Напередодні до Москви з Тегерану прибув вантажний літак Іл-76. Вочевидь, з новою партією зброї для загарбників. Іранське МЗС нарешті визнало, що країна таки надала росіянам дрони.

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Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіян стверджує, що країна передала Росії обмежену кількість БПЛА ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. А от надання іранських ракет Росії він категорично заперечує.

Очільник МЗС Ірану каже, що в країні не знали про використання їхніх дронів Росією проти України. Він наполягає на технічно-експертній зустрічі разом з українською стороною, щоб розглянути докази такого застосування.

В обмін на дрони та ракети Іран розраховував, що РФ продасть додаткові ядерні матеріали. Так вважає розвідка США.

Західні країни також занепокоєні, що Російська Федерація може отримувати зброю від іншої країни-вигнаниці — Північної Кореї. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Росія отримує артилерійські снаряди в значній кількості, хоча Кірбі точної цифри не назвав.

Також британська розвідка звернула увагу на те, що Білорусь надає свою територію Росії не тільки для обстрілів України, а й для тренування новомобілізованих. Експерти вважають, що це стало можливим через брак інструкторів та обладнання у самій РФ.

Тим часом у Російській Федерації опускається залізна завіса. В Росії заблокували соцмережі й хочуть заборонити YouTube.

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