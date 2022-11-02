Світ

Залізна завіса опускається? Росіян відрізають від світу та блокують їм доступ до соцмереж

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 02 Листопада 2022, 14:00

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Залізна завіса опускається? Росіян відрізають від світу та блокують їм доступ до соцмереж
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