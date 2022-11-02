Залізна завіса опускається? Росіян відрізають від світу та блокують їм доступ до соцмереж

Кремль дедалі активніше занурює росіян не лише в економічну, а й інформаційну ізоляцію. Слідом за Facebook та Instagram готуються вимкнути YouTube, якщо відеосервер і далі блокуватиме пропагандистську брехню про війну в Україні. До цього закликає засновник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин.

Натомість він пропонує користуватися вітчизняними соцмережами, чиї сервери розташовані на території Росії і які Кремль може повністю контролювати. Москва наслідує приклад країн-прибічників по ізоляції, які роками живуть в умовах інтернет-цензури.

Кого наслідує Росія?

Власний пошуковий сервіс, власні — розраховані на внутрішніх користувачів — соцмережі. Китай першим у світі почав обмежувати доступ громадян до глобальної мережі. Ще у 2003-му Пекін розпочав політику так званого Великого китайського фаєрволу — тобто “Стіни в інтернеті”.

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Відтоді, як у Китаї з’явився інтернет, уряд не раз посилював обмеження на користування мережею: від часткового блокування до тотальної заборони деяких ресурсів, — пояснює блогер із Китаю Чжу Жуйфен.

Зокрема, сервіси такого гіганта, як Google, у Китаї взагалі під забороною. Натомість працюють аналогічні за західним функціоналом китайські ресурси. Про анонімність не йдеться: акаунти прив’язані до паспортних даних, а користуватися VPN теж заборонено — можна отримати штраф або навіть потрапити під арешт.

Аналітик із Гонконгу Френсіс Лун розповідає, що порушення правил користування інтернетом у Китаї можуть загрожувати великими проблемами із законом.

— У Китаї все під жорсткою цензурою. Сотні тисяч цензорів відстежують активність в інтернеті 24 години на добу. Якщо ви не на 100% дотримуєтесь правил, встановлених китайським урядом, ви матимете проблеми з законом.

Під тотальним цифровим залізним куполом живе й Північна Корея. Більшість тамтешнього населення навіть не має комп’ютера. У країні не інтернет, а інтранет — закрита мережа без доступу до зовнішнього світу — називається Кванмйон. Та щоб отримати до неї доступ, потрібно мати офіційний дозвіл від влади.

Ще один прибічник Москви — Іран — теж має одну з найжорсткіших інтернет-цензур у світі. Під забороною будь-які ресурси, де може бути інформація, зокрема на політичні теми. Однак повністю ізолюватися від глобальної мережі та розвинути власну Ірану не вдалося через потужні санкції, під якими країна живе вже понад 40 років.

Іранські інтернет-бізнеси стикаються з багатьма проблемами через санкції, заборону міжнародних платіжних систем та низьку швидкість інтернету, — розповідає іранський інтернет-розробник Алі Нематі Шахаб.

Ба більше, попри постійні спроби влади обмежити доступ до популярних соцмереж, іранці знаходять шпарини, щоб обійти заборони. Нині, коли у країні тривають масові протести, саме через інтернет люди координують проведення акцій і оприлюднюють відео з демонстрацій.

Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос запевняє, що навіть такі жорсткі заборони не будуть дієвими у жодній країні.

— Цілі своєї воно не досягає тому, що все одно інформація проривається, з’являється через Twitter та інші програми, зокрема Telegram, який популярний в Ірані. Тобто все одно не вдається взяти під контроль інформаційний простір.

Контролювати населення через інтернет намагається й Росія. Після повномасштабного нападу на Україну створення альтернативної реальності в російському інтернет-просторі досягло апогею. У березні суд визнав компанію Meta екстремістською організацією. А відтак і соціальні мережі, що належать їй. Бо очевидно через них росіяни могли отримувати правду про війну проти України.

А минулого тижня Роскомнагляд вирішив заблокувати Telegram, хоча поки рішення не ухвалили. Однак тотальна ізоляція — не в інтересах Росії, яка прагне поширювати власну брехню у світі.

Росії потрібно впливати на західний світ. У них — ключова дискусія, вони хочуть, щоб до них дослухалися, вели з ними переговори.

Тож Кремль ізолює росіян, щоб контролювати наративи всередині країни. Ворожі наративи націлені на увесь світ, на українців, тож усім нам варто знати кілька правил, як захиститися від російської пропаганди.

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