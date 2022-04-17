Розкол українського суспільства — основна ціль російської пропаганди та як захистити себе

Російська пропагандистська машина не соромиться спотворювати реальність за допомогою новітніх технологій, вводячи людей в оману.

Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем Оксана Мороз розповіла, на кого спрямовані недолугі діпфейки Росії та як ворог навмисне розколює українське суспільство за допомогою неправдивої інформації.

Основна аудиторія (російських пропагандистів — ред.) — це люди, які довгий час знаходилися в ізоляції від інформаційного простору. Вони перебувають під стресом і не розуміють контексту, у якому відбувається той чи інший вкид, — розповідає Мороз. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Мета росіян — посіяти розкол в українському суспільстві. Тож вони будують свої фейки на темах, які є дискусійними в Україні, або ж самі намагаються їх вигадати.

Крім того, інформаційні качки призначені й для російського суспільства, щоб створити картинку, яка потрібна Кремлю.

Як не потрапити на гачок пропагандистів

Оксана Мороз радить скептично ставитися до інформації, яку ми б хотіли або боялися почути, якщо її немає в офіційних джерелах або так званому білому списку медіа. Тоді варто зупинитися, не поширювати таку новину, а спочатку перевірити.

Пропаганда у РФ проходить на державному рівні. На неї Кремль покладає надії в інформаційній війні проти України та Заходу. Виконавчий директор Vox Україна Максим Скубенко розповів, які ідеї російські пропагандисти закладають у голови своїх глядачів та чому росіяни не вірять навіть власним дітям.