Раскол украинского общества — основная цель российской пропаганды и как защитить себя

Российская пропагандистская машина не стесняется искажать реальность с помощью новейших технологий, вводя людей в заблуждение.

Учредительница инициативы по информационной гигиене Как не стать овощем Оксана Мороз рассказала, на кого направлены бестолковые дипфейки России и как враг умышленно раскалывает украинское общество с помощью ложной информации.

Основная аудитория (российских пропагандистов — ред.) — это люди, долгое время находившиеся в изоляции от информационного пространства. Они пребывают под стрессом и не понимают контекста, в котором происходит тот или иной вброс, — рассказывает Мороз. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Цель россиян — посеять раскол в украинском обществе. Поэтому они строят свои фейки на темах, которые являются дискуссионными в Украине, или же сами пытаются их придумать.

Кроме того, информационные утки предназначены и для российского общества, чтобы создать картинку, необходимую Кремлю.

Как не попасть на крючок пропагандистов

Оксана Мороз советует скептически относиться к информации, которую мы бы хотели или боялись услышать, если ее нет в официальных источниках или так называемом белом списке медиа. Тогда следует остановиться, не распространять такую ​​новость, а сначала проверить.

Пропаганда в РФ проходит на государственном уровне. На нее Кремль возлагает надежды в информационной войне против Украины и Запада. Исполнительный директор Vox Украина Максим Скубенко рассказал, какие идеи российские пропагандисты закладывают в головы своих зрителей, и почему россияне не верят даже собственным детям.