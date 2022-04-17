Раскол украинского общества — основная цель российской пропаганды и как защитить себя

Российская пропагандистская машина не стесняется искажать реальность с помощью новейших технологий, вводя людей в заблуждение.
Учредительница инициативы по информационной гигиене Как не стать овощем Оксана Мороз рассказала, на кого направлены бестолковые дипфейки России и как враг умышленно раскалывает украинское общество с помощью ложной информации.
Основная аудитория (российских пропагандистов — ред.) — это люди, долгое время находившиеся в изоляции от информационного пространства. Они пребывают под стрессом и не понимают контекста, в котором происходит тот или иной вброс, — рассказывает Мороз.
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Основная аудитория (российских пропагандистов — ред.) — это люди, долгое время находившиеся в изоляции от информационного пространства. Они пребывают под стрессом и не понимают контекста, в котором происходит тот или иной вброс, — рассказывает Мороз.
Цель россиян — посеять раскол в украинском обществе. Поэтому они строят свои фейки на темах, которые являются дискуссионными в Украине, или же сами пытаются их придумать.
Кроме того, информационные утки предназначены и для российского общества, чтобы создать картинку, необходимую Кремлю.
Оксана Мороз советует скептически относиться к информации, которую мы бы хотели или боялись услышать, если ее нет в официальных источниках или так называемом белом списке медиа. Тогда следует остановиться, не распространять такую новость, а сначала проверить.
Пропаганда в РФ проходит на государственном уровне. На нее Кремль возлагает надежды в информационной войне против Украины и Запада. Исполнительный директор Vox Украина Максим Скубенко рассказал, какие идеи российские пропагандисты закладывают в головы своих зрителей, и почему россияне не верят даже собственным детям.