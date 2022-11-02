Мир

Железный занавес опускается? Россиян отрезают от мира и блокируют доступ к соцсетям

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 02 ноября 2022, 14:00

Больше видео
0:02:25
Трагедія в Сеулі
Погиб 151 человек! В Южной Корее случилась смертельная давка во время празднования Хэллоуина
0:05:24
Вихід Росії із "зернової угоди": причини та реакція України і світу
Срыв Россией “зернового соглашения”: истинные причины такого шага и реакция Украины и мира
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:06:02
Мобилизация в Росии
“Бабы, рожайте!”: как проходит мобилизация в России и помогают ли шаманские амулеты
Смотреть больше

Последние видео
0:03:21
Социальные сети в России

Железный занавес опускается? Россиян отрезают от мира и блокируют доступ к соцсетям
0:05:25
Сапери
Разминирование может длиться десятилетиями! Саперы о последствиях нашествия оккупантов
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 2 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:32
Черкаси
Не растерялись! Как жители Черкасской области живут без света и воды
0:04:27
Чернігів
Восстал из пепла: как живет Чернигов после массовых атак по городу
0:05:19
Як працює аеророзвідка України – репортаж із Луганської області
На страже украинского неба: как работают аэроразведчики в Луганской области
0:04:23
Sikorsky Challenge
Инновационные медицинские изобретения и новейшее вооружение: какие проекты презентовали на фестивале Sikorsky Challenge
0:01:38
Екскурсія по бліндажу
Не только безопасно, но и комфортно! Экскурсия по блиндажу от бойцов ВСУ
0:11:11
Юрій Ігнат розповів про ефективність ППО та масовані атаки ворога
Россия “утилизирует” тысячи ракет! В Воздушных силах рассказали о массовых атаках по Украине и как их отбивают ВСУ
0:04:40
Архангельське: історія звільнення та як люди жили в окупації
Люди бежали от оккупантов на лодках и ждали ВСУ — история деоккупированного поселка Архангельское
Больше видео
Сапери
Читать дальше
Разминирование может длиться десятилетиями! Саперы о последствиях нашествия оккупантов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь