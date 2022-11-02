Железный занавес опускается? Россиян отрезают от мира и блокируют доступ к соцсетям

Кремль все активнее погружает россиян не только в экономическую, но и информационную изоляцию. Вслед за Facebook и Instagram готовятся выключить YouTube, если видеосервер и дальше будет блокировать пропагандистскую ложь о войне в Украине. К этому призывает основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин.

Он предлагает пользоваться отечественными соцсетями, ведь их серверы находятся на территории России и Кремль может их полностью контролировать. Москва следует примеру стран-изгоев по изоляции, годами живущих в условиях интернет-цензуры.

Кого наследует Россия?

Собственный поисковый сервис, собственные — рассчитанные на внутренних пользователей — соцсети. Китай первый в мире начал ограничивать доступ граждан к глобальной сети. Еще в 2003 году Пекин начал политику так называемого Великого китайского файервола, то есть “Стены в интернете”.

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С тех пор как в Китае появился интернет, правительство не раз усиливало ограничения на пользование сетью: от частичной блокировки до тотального запрета некоторых ресурсов, — объясняет блогер из Китая Чжу Жуйфэн.

В частности, сервисы такого гиганта, как Google, в Китае вообще под запретом. Вместо этого работают аналогичные западному функционалу китайские ресурсы. Об анонимности не идет речь: аккаунты привязаны к паспортным данным, а пользоваться VPN тоже запрещено — можно получить штраф или даже попасть под арест.

Аналитик из Гонконга Фрэнсис Лун рассказывает, что нарушения правил использования интернета в Китае могут грозить большими проблемами с законом.

— В Китае все под жесткой цензурой. Сотни тысяч цензоров отслеживают активность в интернете 24 часа в день. Если вы не на 100% соблюдаете правила, установленные китайским правительством, у вас будут проблемы с законом.

Под тотальным цифровым железным куполом живет и Северная Корея. У большинства тамошнего населения даже нет компьютера. В стране не интернет, а интранет — закрытая сеть без доступа к внешнему миру — называется Кванмйон. Но чтобы получить к ней доступ, нужно иметь официальное разрешение от властей.

Еще один сторонник Москвы — Иран — тоже имеет одну из самых жестких интернет-цензур в мире. Под запретом любые ресурсы, где может быть информация, в частности, на политические темы. Однако полностью изолироваться от глобальной сети и развить собственную Ирану не удалось из-за мощных санкций, под которыми страна живет уже более 40 лет.

Иранские интернет-бизнесы сталкиваются со многими проблемами из-за санкций, запрета международных платежных систем и низкой скорости интернета, — рассказывает иранский интернет-разработчик Али Немати Шахаб.

Более того, несмотря на постоянные попытки властей ограничить доступ к популярным соцсетям, иранцы находят лазейки, чтобы обойти запреты. Сейчас, когда в стране продолжаются массовые протесты, именно через интернет люди координируют проведение акций и обнародуют видео демонстраций.

Директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос уверяет, что даже такие жесткие запреты не будут действенными ни в одной стране.

— Цели своей она не достигает потому, что все равно информация прорывается, появляется через Twitter и другие программы, в частности Telegram, который популярен в Иране. То есть, все равно не удается взять под контроль информационное пространство.

Контролировать население через интернет пытается и Россия. После полномасштабного вторжения в Украину создание альтернативной реальности в российском интернет-пространстве достигло апогея. В марте суд признал компанию Meta экстремистской организацией. Следовательно, и принадлежащие ей социальные сети. Потому что из-за них россияне могли получать правду о войне против Украины.

А на прошлой неделе Роскомнадзор решил заблокировать Telegram, хотя пока решение не было принято. Однако тотальная изоляция — не в интересах России, стремящейся распространять собственную ложь в мире.

Россия хочет влиять на западный мир. У них ключевая дискуссия, они хотят, чтобы к ним прислушались, вели переговоры.

Поэтому Кремль изолирует россиян, чтобы контролировать нарративы внутри страны. Вражеские нарративы нацелены на весь мир, на украинцев, поэтому всем нам стоит знать несколько правил, как защититься от российской пропаганды.

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