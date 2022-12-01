Актуальна карта бойових дій в Україні 1 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Триває 281 перша доба протистояння російським імперцям. Ворог продовжує вбивати українських дітей, нищити українські історичні пам’ятки, не гребує стирати з землі житлові будинки, аби приховати свої воєнні злочини.

Допоки Росія намагається занурити нас у пітьму та налякати блекаутом, українці вперто йдуть до своєї цілі — свободи на вільній землі. Ми радіємо зимовим святам та віримо в дива.

Зараз також дивляться

І дива нам показують наші воїни ЗСУ: читай черговий звіт від Генштабу про актуальні події на фронті та попередження, де точаться запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Команда ISW коментує ситуацію на українському фронті.

Потреба України в зброї для захисту від наступу Росії виявила прогалини в промисловій базі США та союзників під час цієї нової ери потенційної війни великих держав.

Російські сили продовжують боротися застарілою технікою та з нестачею внутрішнього персоналу на тлі офіційних дій, які свідчать про ймовірну другу хвилю мобілізації, — вважають експерти ISW.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 грудня 2022 року

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

За добу окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Здійснили 20 авіаударів по позиціях наших військ, а також по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. Крім того, обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати військові підрозділи в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Петро-Іванівка та Дворічна Харківської області.

Читати на тему Ми мусимо бути готовими до всього — Сергій Притула про роботу центрів готовності цивільних Що таке центри готовності цивільних та як вони працюють.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Обстріляв з танків та різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Першотравневе, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Дружелюбівка Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення.

Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Артилерійського вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки та Плавні Запорізької області.

Під безпосереднє вогневе ураження потрапило місто Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог веде позиційну оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ. Ворог не припиняє обстрілів передмість та міста Херсон.

З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року.

У місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх охочих виїхати.

Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено п’ять одиниць військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях ЗРК противника.

Українські ракетники та артилеристи за добу уразили два райони зосередження особового складу та ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів. За словами Наталії Гуменюк, ворог зараз нагнітає ситуацію та виснажує наше ППО: детальніше про підготовку нового масованого ракетного удару читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!