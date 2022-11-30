Ми мусимо бути готовими до всього — Сергій Притула про роботу центрів готовності цивільних

Останній рік довів нам, що ми мусимо бути готові до всього. Ми маємо знати, як надати допомогу, як тримати зброю чи як діяти в екстреній ситуації.

Чимало українців залишаються не готовими до цього. Тому благодійний фонд Сергія Притули запускає проект Центр готовності цивільних.

— Що можуть зараз робити цивільні українці, окрім допомоги армії? Готуватися! Готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, — написав у своєму Telegram Сергій Притула.

Зараз також дивляться

Хтось буде мобілізований до українського війська, хтось захоче приєднатися до формувань з оборони громад, комусь доведеться надавати іншим допомогу в екстреній ситуації.

Ціль створеного центру — надати можливість цивільним українцям отримати базову військову та безпекову підготовку.

Проводитимуться тренінги з теорії та практики:

як правильно зібратись на війну;

як поводитися під обстрілами;

логістика;

бойові дії у місті;

тактична медицина;

стрілецька справа;

користування оптикою, раціями тощо.

Пілотний проект уже реалізували у Полтаві, а згодом з’явилися осередки в інших регіонах України: Києві, Полтаві, Житомирі, Черкасах, Умані, Вінниці, Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі, Хмельницькому, Чернігові та Тернополі.

За весь період існування Центру готовності цивільних понад 5000 людей пройшли підготовку. Якщо ти хотів(-ла) б відвідати тренінги, слідкуй за анонсами на сторінках ЦГЦ у твоєму регіоні за посиланням.

Також треба подбати про свою оселю і запастися усім необхідним. Раніше ми розповідали, як підготуватися до блекауту.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!