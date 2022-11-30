Мы должны быть готовы ко всему — Сергей Притула о работе центров готовности гражданских

Последний год доказал нам, что мы должны быть готовы ко всему. Мы должны знать, как оказать помощь, как держать оружие или как действовать в экстренной ситуации.

Многие украинцы остаются не готовыми к этому. Поэтому благотворительный фонд Сергея Притулы запускает проект Центр готовности гражданских.

— Что могут сейчас делать гражданские украинцы, кроме помощи армии? Готовиться! Готовиться к разным сценариям развития событий, — написал в своем Telegram Сергей Притула.

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Кто-то будет мобилизован в украинскую армию, кто-то захочет присоединиться к формированиям по обороне общин, кому-то придется оказывать другим помощь в экстренной ситуации.

Цель созданного центра — предоставить возможность гражданским украинцам получить базовую военную и подготовку безопасности.

Будут проводиться тренинги по теории и практике:

как правильно собраться на войну;

как вести себя под обстрелами;

логистика;

боевые действия в городе;

тактическая медицина;

стрелковое дело;

пользование оптикой, рациями и т.д.

Пилотный проект уже реализован в Полтаве, а затем центры появились и в других регионах Украины: Киеве, Полтаве, Житомире, Черкассах, Умани, Виннице, Львове, Днепре, Кривом Роге, Черкассах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе, Хмельницком, Чернигове и Тернополе.

За весь период существования Центра готовности гражданских более 5000 человек прошли подготовку. Если ты хотел(-а) бы посетить тренинги, следи за анонсами на страницах ЦГГ в твоем регионе по ссылке.

Также нужно позаботиться о своем доме и запастись всем необходимым. Ранее мы рассказывали, как подготовиться к блэкауту.

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