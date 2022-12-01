Актуальная карта боевых действий в Украине 1 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Идут 281 первые сутки противостояния российским имперцам. Враг продолжает убивать украинских детей, уничтожать украинские исторические памятки, не гнушается стирать с земли жилые дома, чтобы скрыть свои военные преступления.
Пока Россия пытается погрузить нас во тьму и испугать блэкаутом, украинцы упорно идут к своей цели — свободе на независимой земле. Мы радуемся зимним праздникам и верим в чудеса.
И чудеса нам показывают наши воины ВСУ: читай очередной отчет от Генштаба об актуальных событиях на фронте и узнай о местах, где ведутся ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Команда ISW комментирует ситуацию на украинском фронте.
Потребность Украины в оружии для защиты от наступления России обнаружила пробелы в промышленной базе США и союзников в эту новую эпоху потенциальной войны великих держав.
Потребность Украины в оружии для защиты от наступления России обнаружила пробелы в промышленной базе США и союзников в эту новую эпоху потенциальной войны великих держав.
Российские силы продолжают бороться с устаревшей техникой и нехваткой внутреннего персонала на фоне официальных действий, свидетельствующих о вероятной второй волне мобилизации, — считают эксперты ISW.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.