Никополь в огне! Россияне накрывают город Градами и терроризируют частный сектор

В Никополе в Днепропетровской области не осталось ни одного района, куда бы не прилетали российские снаряды. В последние дни больше всего страдают жители частного сектора.

Люди уже настолько привыкли к взрывам, что не спускаются в подвал, а спят дома. Это очень рискованно, ведь враг накрывает город неточными Градами и часто попадает прямо в жилые дома.

Сейчас россияне снова выпустили по Никополю 30 снарядов из тяжелой артиллерии.

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Я не знаю, куда они целятся. У Градов такая рассыпчатость, что попадает в наш район. За это время возле меня уже четыре дома побиты, — говорит житель Никополя Владимир.

В Никополе ремонтируют побитые дома и развернули три городских пункта обогрева с генераторами. Там в ближайшее время планируется обустроить интернет-точки.

Кроме того, предприниматели, имеющие бизнес в подвальных помещениях, дают там убежище горожанам. Все для того, чтобы люди не спали в холодных подвалах во время артобстрелов, которые происходят каждую ночь. В таких центрах можно подзарядить гаджеты.

Враг продолжает нагнетать ситуацию, накапливать и снаряжать стратегическую и тактическую авиацию. Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала, когда ждать новый массированный ракетный удар.

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