Дневник оккупации: житель поселка в Черниговской области документировал все военные преступления россиян

Современная война уже стала одним из самых больших испытаний не только для украинцев, но и для всего мира. Но главное — люди документируют все, что творят российские оккупанты.

Житель Тереховки под Черниговом месяц документировал, как и чем россияне обстреливали город. Именно с Тереховки враги координировали наступление на Чернигов. Село они захватили в первые дни войны. Оттуда били по областному центру, потому что около месяца это была база оккупантов.

Петр Ковалев с первого дня войны вел дневник, в котором подробно описывал все, что происходило в поселке. Чтобы оккупанты не нашли записи, их пришлось спрятать в погребе. В своей тетради он каждый день записывал по несколько страниц, документируя военные преступления войск РФ.

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— 25 февраля они уже ходили по поселку и рассматривали, что здесь, где и как, — рассказывает Петр.

Его жена Елена Ковалева рассказала: оккупанты местный дом культуры превратили в свой штаб. Теперь там все уничтожено, разворовано — россияне даже украли баян. Здесь же была и пыточная. Женщина вспоминает, что по центру зала было большое пятно крови.

Петр Ковалев писал и о смерти односельчан, которых в доме культуры пытали до смерти.

После оккупации местные нашли тайник с документами российских солдат, которые здесь базировались. Среди них был известный полковник Лапин, который в этой же Тереховке наградил собственного сына за “службу”. Эти бумаги отдали украинским военным.

Петр Ковалев фиксировал и количество выстрелов, которые россияне делали. Однажды таких было почти полтысячи: тогда оккупанты убили очередь с людьми — в дневнике пишет: 16 марта.

Россияне всегда сражаются не против армии, а против целой нации, против мирного населения страны. И сейчас военные преступления для них — привычная обыденность. Как живет Никополь под ежедневными обстрелами россиян — читай в материале.

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