Город постал из разрушения! Как отстраивается Чернигов и откуда привлекут средства

Город Чернигов пережил месяц вражеской осады. В марте прошлого года враг стоял на подступах и просто стирал город обстрелами: бил авиацией, тяжелым оружием и артиллерией в частные дома, объекты инфраструктуры, многоэтажки.
Через год удалось восстановить все многоэтажки. Но Горсовет называет это частичным восстановлением, потому что для полного требуются гораздо большие средства.
Как восстанавливают город сейчас и кто финансирует работы, рассказываем дальше.
Часть домов удалось восстановить, но есть и такие, которые ремонту уже не подлежат, так что их придется снести.
Капитальные работы выполняют за счет города и городского бюджета. А вот восстановление меньших повреждений обещала профинансировать чешская гуманитарная организация.
Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако говорит: если на восстановление больших разрушений деньги смогли найти, то на более мелкие из них — уже нет.
Привлекать к восстановлению власти пытаются не только собственные бюджеты и города-партнеров, как Киев, но и иностранные государства или компании.
Однако надо понимать, что во время войны деньги сюда иностранцы вкладывают со страхом.
Однако надо понимать, что во время войны деньги сюда иностранцы вкладывают со страхом.
Восстанавливать города следует с взглядом на будущее, чтобы они были комфортными и обустроенными для жителей.
Обо всех военных преступлениях россиян в Черниговской области рассказывал мужчина, что документировал их в собственный дневник. Об этом можешь узнать из нашего другого материала.
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