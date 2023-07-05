Город постал из разрушения! Как отстраивается Чернигов и откуда привлекут средства

Город Чернигов пережил месяц вражеской осады. В марте прошлого года враг стоял на подступах и просто стирал город обстрелами: бил авиацией, тяжелым оружием и артиллерией в частные дома, объекты инфраструктуры, многоэтажки.

Через год удалось восстановить все многоэтажки. Но Горсовет называет это частичным восстановлением, потому что для полного требуются гораздо большие средства.

Как восстанавливают город сейчас и кто финансирует работы, рассказываем дальше.

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Часть домов удалось восстановить, но есть и такие, которые ремонту уже не подлежат, так что их придется снести.

Капитальные работы выполняют за счет города и городского бюджета. А вот восстановление меньших повреждений обещала профинансировать чешская гуманитарная организация.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако говорит: если на восстановление больших разрушений деньги смогли найти, то на более мелкие из них — уже нет.

Привлекать к восстановлению власти пытаются не только собственные бюджеты и города-партнеров, как Киев, но и иностранные государства или компании.

Однако надо понимать, что во время войны деньги сюда иностранцы вкладывают со страхом.

Восстанавливать города следует с взглядом на будущее, чтобы они были комфортными и обустроенными для жителей.

Обо всех военных преступлениях россиян в Черниговской области рассказывал мужчина, что документировал их в собственный дневник. Об этом можешь узнать из нашего другого материала.

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