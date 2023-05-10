Економія

єВідновлення 2023: стартувала державна програма з відновлення пошкодженого житла внаслідок війни

Анна Голішевська, редакторка сайту 10 Травня 2023, 16:00
Україна
Фото: Unsplash

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