єВідновлення 2023: стартувала державна програма з відновлення пошкодженого житла внаслідок війни

В Україні стартувала державна програма відновлення житлових об’єктів, які постраждали внаслідок війни. Відповідно до неї на одне пошкоджене житло зможуть виділити до 200 тис. грн.

Що відомо про єВідновлення та хто зможе отримати кошти на ремонт — читай у матеріалі.

єВідновлення Дія: що відомо

Про ініціативу розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram. Він зазначив, що відправити заяву про отримання виплат можна в застосунку Дія, а кошти будуть зараховані на спеціальну картку єВідновлення.

Міністр наголосив, що на першому етапі допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту. Наприклад ті, які придатні для проживання, але потребують заміни вікон, дверей, ремонту даху тощо.

Пріоритет також матимуть учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та II груп і багатодітні родини. Натомість суму компенсації визначатиме спеціальна комісія, яку скерує місцева влада.

Далі масштабуємо програму. Щоб допомогу отримали люди, будинки яких були повністю знищені внаслідок російської агресії, — зазначив Михайло Федоров.

Програма компенсації за пошкоджене житло: хто ще зможе нею скористатися

У Telegram Дії зазначається, що відшкодування отримають ті люди, в яких житло:

пошкоджене через напад Росії після 24 лютого 2022 року;

підлягає відновленню;

розміщене на неокупованій території;

не було повністю відремонтоване самостійно.

Хто не може претендувати на грошову допомогу

До цієї категорії належать такі особи:

ті, хто перебувають під санкціями;

люди, які мають судимість за злочини проти нацбезпеки;

їхні спадкоємці.

Як подати заяву на компенсацію за пошкоджене житло

Онови застосунок Дія та зайди в нього. Після цього знайди Послуги — єВідновлення. Подай повідомлення про те, що ти хочеш отримати кошти. Відкрий рахунок єВідновлення в банку. Подай заяву на компенсацію в застосунку Дія. Допусти комісію місцевої ради до обстеження майна та покажи їй документи на пільгу та право власності. Після рішення комісії тобі перерахують кошти на картку єВідновлення.

Важливо, що виплату можна буде витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення. Крім цього, кошти держави можна буде використати протягом року після отримання.

Як подати заявку на відшкодування за втрачене чи пошкоджене майно, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі. Це можна швидко зробити через Дію.

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