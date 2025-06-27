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Одна атака на Киев — жители столицы подали до 300 заявлений на компенсацию

Анастасия Жиденко, редактор сайта 27 июня 2025, 15:00
возмещение имущества

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