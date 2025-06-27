Одна атака на Киев — жители столицы подали до 300 заявлений на компенсацию

Прошло всего 10 дней после массированной атаки на Киев 17 июня, а семьи столицы уже активно подают заявки на возмещение убытков через государственную программу єВідновлення.

В результате удара пострадали десятки жилых домов в разных районах столицы, больше всего — в Соломенском. Киевляне не остались один на один с бедой — уже подано почти 300 заявлений на компенсацию! Об этом сообщили в КГГА.

Сколько заявлений подали киевляне и какая поддержка возможна

По словам заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа, всего в реестр поврежденного и уничтоженного имущества подано 296 заявлений от жителей Киева. Из них 119 — касаются поврежденного жилья в Соломенском районе.

Город не остается в стороне. Мы рядом с теми, кто пострадал из-за военной агрессии РФ.

Государство предусмотрело до 350 тыс. грн компенсации для владельцев поврежденных квартир и до 500 тыс. грн — для частных домов. Полученные средства можно потратить на стройматериалы или ремонт.

Как получить компенсацию через єВідновлення

Чтобы получить выплату за разрушенное или поврежденное жилье, нужно выполнить всего несколько легких пунктов.

Подать заявление о повреждении через приложение или портал Дія (или обратиться в ЦНАП). Открыть специальный счет єВідновлення в банке-участнике программы. Подать заявку на компенсацию через Дію. Предоставить разрешение на осмотр жилья, чтобы комиссия смогла оценить ущерб. Дождаться внесения решения в реестр поврежденного имущества. Получить деньги на карточку єВідновлення. Подать отчет о расходах, когда средства будут использованы.

Что еще стоит знать: дополнительные выплаты от города

Кроме государственной компенсации, киевляне могут рассчитывать и на городскую поддержку, а именно:

40 000 грн единовременно — для временно переселенных людей из-за потери жилья;

20 000 грн ежемесячно (до 12 месяцев) — для тех, кто вынужден жить не дома;

10 000 грн — в рамках программы Турбота. Назустріч киевлянам.

Однако важно, чтобы имущество было зарегистрировано в Государственном реестре прав. Если твоего жилья нет в реестре, обратись к нотариусу или ЦНАПу для его регистрации.

Если твое жилье пострадало — не медли. Компенсация и поддержка государства могут стать первым шагом к восстановлению после потери.

Главное фото: ДСНС України

Также узнай, как получить выписку о разрушенном жилье через Дію.

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